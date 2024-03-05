"صفقة احتكار آسيوية" لتايلور سويفت تثير الجدل في آسيان!

سرقت المغنية تايلور سويفت الأضواء في قمة "آسيان" المنعقدة في أستراليا بعد أن دافع رئيس وزراء سنغافورة عن صفقة عقدت معها لإقامة حفلات في بلاده دون غيرها من دول الجوار.

وتبعا لوكالة أسوشيتد برس كان من المتوقع أن تركز قمة الكتلة المكونة من 10 دول - والتي تستمر ثلاثة أيام - على الأزمة الإنسانية في ميانمار والصراعات في بحر الصين الجنوبي، ولكن عوضا عن ذلك، تعرض رئيس وزراء سنغافورة لي شين لونغ لانتقادات، يوم الثلاثاء، على هامش القمة بسبب صفقة حصرية تمنع تايلور سويفت من القيام بجولة إلى أي محطة أخرى في جنوب شرق آسيا.

وبموجب الصفقة، ستقام ست حفلات موسيقية لتايلور سويفت في الفترة من 2 إلى 9 مارس الجاري في سنغافورة وحدها.

وترى بعض دول الجوار أن صفقة سنغافورة تحرمها من "الازدهار السياحي" الذي تجلبه الحفلات الموسيقية للنجمة الأمريكية.

وأكد زعيم سنغافورة، يوم الثلاثاء، أن تايلور سويفت تلقت "حوافز معينة" مقابل جعل سنغافورة وجهتها الوحيدة في جنوب شرق آسيا، ودافع لي عن الصفقة في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز في ملبورن.

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يستضيف ألبانيز قمة ملبورن بالتزامن مع الذكرى الخمسين لكون أستراليا الشريك الخارجي الأول لـ "آسيان".

وتركز أستراليا، بصفتها البلد المضيف، على التعاون البحري والعلاقات الاقتصادية وتغير المناخ والطاقة النظيفة.

وتضم قمة "آسيان" كلا من بروناي وكمبوديا وإندونيسيا ولاوس وماليزيا وميانمار والفلبين وسنغافورة وتايلاند وفيتنام.

المصدر: AP