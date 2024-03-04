فنان سعودي شهير يكشف كيف استطاع أن يمتص غضب الفنان المصري العالمي عمر الشريف بحضور يسرا (فيديو)

كشف الفنان السعودي إبراهيم الحربي، كيف استطاع أن يمتص غضب الفنان المصري العالمي عمر الشريف في لقاء جمعهما في دبي بحضور الفنانة المصرية يسرا.

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وفي لقاء ببرنامج "القصة مع طارق الحميد"، أوضح إبراهيم الحربي تفاصيل هذا الموقف، لافتا إلى أن أحد مدرسيه (ويدعى صلاح)، كان صديقا للفنان عمر الشريف، وكان يكلمه عني.

وأضاف الحربي أنه عندما كان في دبي، لاحظ انزعاج عمر الشريف خلال تواجدهما في دبي، وكان يريد أن يلقي التحية عليه، موضحا أن الفنانة يسرا كانت متواجدة أيضا حينها.

وأشار الفنان السعودي إلى أنه قرر التدخل والتحدث مع عمر الشريف، على الرغم من تحذير الفنانة يسرا له من ذلك بسبب مزاجه المتعكر.

وبين الحربي أنه عرّف عمر الشريف عن نفسه وذكر له أنه من السعودية وأن معلمه هو الأستاذ صلاح، لافتا إلى أن عمر الشريف رد عليه قائلا: "أنت تعرف صلاح؟ إنه من أعز أصدقائي!"، ثم احتضنه.

وذكر الفنان السعودي أنه أيضا ذكر خلال حديثه مع الشريف صداقته مع عبد الحليم، ما غير مزاجه للأفضل، فيما استغربت يسرا كيف استطاع الحربي تهدئته.

كيف استطاع الفنان إبراهيم الحربي أن يمتص غضب الفنان العالمي عمر الشريف في لقاء جمعهما في دبي بحضور يسرا؟@tariqalhomayed#القصة_مع_طارق_الحميد#MBC1



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المصدر: RT