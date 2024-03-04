حسناء عربية تفوز بمسابقة المواهب ضمن تصفيات ملكة جمال العالم 2024 (صور+ فيديو)

فازت الفنانة التونسية إيمان المحرزي في مسابقة المواهب ضمن تصفيات مسابقة ملكة جمال العالم لعام 2024 في الهند.

وغنت المحرزي أغنية النجمة أديل "Skyfall"، وحظيت بتصفيق حار من لجنة التحكيم والجمهور، لتحصل على المرتبة الأولى ضمن 14 منافسة، وتصبح تونس بذلك ضمن أفضل 40 دولة في مسابقة ملكة جمال العالم.

وفي منشور على صفحتها في "إنستغرام"، عبرت المحرزي عن سعادتها بالوصول إلى هذه المرحلة من المسابقة العالمية، وقبل الإعلان عن النتيجة قالت: "يغمرني الفرح والفخر لوقوفي ضمن أفضل 14 في جولة المواهب ضمن مسابقة ملكة جمال العالم! هذه اللحظة ليست لي وحدي بل هي شرف عظيم لتونس".

وتابعت: "اليوم، سأبذل روحي في الغناء، وهو الحلم الذي سعيت إليه بالتضحيات، وتركت مسيرتي الهندسية ورائي. نداء للجميع: اتبع أحلامك بشغف، لأن الرحلة العاطفية قد تفاجئك بطرق لا يمكن تصورها".

ومسابقة ملكة جمال العالم لا تقوم على الهيئة الخارجية والجمال فقط بل تركز أيضا على المشاريع الاجتماعية والعديد من المميزات الأخرى. وتستضيف مومباي المسابقة في دورتها 71 من 18 فبراير إلى 9 مارس الجاري.

المصدر: RT