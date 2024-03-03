"ونعم الابن".. نجمة عالمية تثير الغضب بمشاهد جنسية في فيلم من إخراج نجلها (صور)

انتقد المشاهدون ظهور النجمة البريطانية إليزابيث هيرلي بمشاهد جنسية في فيلم "سري للغاية" من إخراج ابنها داميان.

وفي الإعلان التشويقي للفيلم، تظهر هيرلي التي تلعب دور شخصية ليلي، مع الممثلة بير شيرافارا، التي تلعب دور إمرأة أخرى تدعى ناتاشا بمشاهد غير ملائمة.

وتدور أحداث الفيلم حول عودة مجموعة من الأصدقاء وأفراد العائلة إلى جزيرة بعد عام واحد من وفاة محبوبتهم ريبيكا (الممثلة لورين ماكوين) منتحرة على ما يبدو. ومع ذلك، عندما تنكشف الأسرار تثار أسئلة حول ما إذا كانت ريبيكا ماتت بالفعل منتحرة أم على يد شخص آخر.

ولم ترق المشاهد للمشاهدين، حيث انهالت التعليقات السلبية على الفيديو، فقال أحد الأشخاص: "لدي مجموعة من الأسئلة حول هذا الموضوع، ولكن لا أريد أن أعرف الإجابة على أي منها. إليكم أحد هذه الأسئلة: لماذا يقوم ابن إليزابيث هيرلي بإخراج المشاهد الجنسية لوالدته؟ هذا أمر مخيف ومزعج للغاية".

وقال آخر: "تحية لهذا الابن المنحرف. إن حقيقة أن هذا الرجل يوجه والدته في مشاهد جنسية تظهر لكم مدى سوء هوليوود".

وعلى حسابات إليزابيث وداميان في "إنستغرام"، حيث شارك كل منهما المقطع الدعائي، جاء في التعليقات: "غريب أن ابنها يوجهها في هذا المشهد الجنسي"، و"هل من الطبيعي أن تشاهد والدتك وهي تقوم بالجنس؟ هذا سخيف"، "لقد كتب المتأنق مشهدا حيث كانت والدته تمارس الجنس مع فتاة؟ إنه مخجل، ونعم الابن".

ومن المنتظر أن يعرض فيلم "Strictly Confidential" لأول مرة في 5 أبريل.

وأنجبت إليزابيث، 58 عاما، ابنها داميان، 21 عاما، من رجل الأعمال الأمريكي ستيف بينج، الذي توفي منتحرا في عام 2020 عن عمر يناهز 55 عاما. أما الأب الروحي لداميان هو حبيب هيرلي السابق الشهير هيو غرانت، 63 عاما.

المصدر: نيويورك بوست