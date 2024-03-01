مصر.. الكشف عن اللحظات الأخيرة في حياة الموسيقار حلمي بكر

كشفت الفنانة نادية مصطفى، عضو نقابة المهن الموسيقية في مصر، تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الموسيقار القدير حلمي بكر الذي رحل عن عالمنا مساء اليوم الجمعة، بعد صراع طويل مع المرض.

ففي تصريحات لصحيفة "المصري اليوم"، أوضحت نادية مصطفى أنه جرى نقل حلمي بكر للمستشفى صباح اليوم، ودخل العناية المركزة، عقب تدهور حالته الصحية، حيث دخل وكان عنده مشاكل كتير جدا.

وأشارت إلى أنه من بين هذه المشاكل: "الجفاف والأنيميا ووظائف الكلى عالية، والتهابات في البروستاتا"، لافتة إلى أنه في نهاية الأمر توقفت عضلة قلبه.

وكانت الفنانة نادية مصطفى قد أعلنت عن وفاة الموسيقار الكبير حلمي بكر بعد صراع مع المرض، عبر منشور على "فيسبوك".

المصدر: "المصري اليوم"