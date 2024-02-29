الهند.. افتتاح معرض مكرس لإحياء الذكرى الـ210 لميلاد الشاعر الروسي ميخائيل ليرمونتوف

افتتح في البيت الروسي بنيودلهي معرض للوحات والرسومات والمطبوعات المكرسة لحياة ومؤلفات الشاعر الروسي العظيم ميخائيل ليرمونتوف ( 1814-1841) وذلك بمناسبة حلول الذكرى الـ210 لميلاده.

ويأتي المعرض تحت عنوان "الأماكن التي تغنى بها الشاعر"، ويضم اللوحات والرسومات التي تعود إلى القرن التاسع عشر والتي يتضمنها متحف "ترخاني" الحكومي لميخائيل ليرمونتوف في مقاطعة بينزا الروسية، وهي تسلط الضوء على موسكو القديمة، وبطرسبورغ، وعزبة "ترخاني"، حيث قضى ليرمونتوف أول 13 عاما من عمره، والمناظر الطبيعية في القوقاز ومدن بياتيغورسك وتامان وتفليس التي رسمها الشاعر بنفسه.

وقالت مديرة قسم السياحة في متحف "ترخاني" ماريا فيودوروفا: "قررنا في عام الذكرى اليوبيلية لميخائيل ليرمونتوف، ألا نتحدث عن ليرمونتوف، فحسب بل وأن نعرض على البلدان والشعوب الأخرى، ما نفتخر به من أفكاره وأشعاره ودوره المهم بالنسبة لروسيا".

bangkokbook.ru

وشكرت فيودوروفا الهند التي استجابت بحماس لاقتراح إقامة المعرض ودعمها لمنظميه. وقالت: "الكثيرون في الهند يهتمون بروسيا وثقافتها".

وبالإضافة إلى إقامة المعرض، فقد تم عقد عدة ندوات مع الطلاب الهنود الذين يدرسون اللغة الروسية، ومؤتمر علمي وسلسلة من المحاضرات. وأشارت فيودوروفا قائلة: "اتضح أن الطلاب، بالطبع، بفضل الترجمة، فهموا الفلسفة التي وضعها ليرمونتوف في نصوصه، حيث تحدث عن الحب الكبير لوطنه الأم، وعن القيم الإنسانية العالمية والسلام والخير".

المصدر: تاس