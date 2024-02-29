فنان روسي: فيلم "يفغيني أونيغين" السينمائي يحفز المشاهد على الاهتمام بمؤلفات بوشكين

يرى الفنان الروسي فيكتور دوبرونرافوف أن عرض فيلم "يفغيني أونيغين" المستوحى من رواية ألكسندر بوشكين سيحفز المشاهد على الاهتمام بمؤلفات الشاعر الروسي العظيم.

يذكر أن الفنان فيكتور دوبرونرافوف قام بأداء دور يفغيني أونيغين في الفيلم السينمائي الجديد الذي يبدأ عرضه في دور السينما الروسية يوم 7 مارس المقبل.

وأعلن الفنان أن مشاهدة الفيلم سيحفّز المشاهدين على إعادة قراءة الرواية الشعرية الشهيرة. وتتضمن بطولة الفيلم كلا من ممثل دينيس بريتكوف الذي لعب دور لينسكي وليزا موريات التي لعبت دور تاتيانا.

وشارك في تصوير الفيلم كذلك فلاديمير فدوفيتشينكوف وأليكسي غريشين وتاتيانا ليوتايفا وسفيتلانا نيموليايفا وغيرهم.

يذكر أن الممثل فيكتور دوبرونرافوف يجسد شخصية يفغيني أونيغين على مدى أعوام على خشبة مسرح "فاختانغوف" في موسكو حيث قام بأداء دور يفغيني في مسرحية ريماس توميناس الذي قدّمها في لندن وباريس وبكين وغيرها من العواصم العالمية.

وقال دوبرونرافوف على هامش معرض "منتدى روسيا" في موسكو إن الأجانب يزورون بعد مشاهدة المسرحية الروسية المكتبات حيث يشترون رواية "يفغيني أونيغين" المترجمة إلى اللغات الإنجليزية والفرنسية والصينية.

جدير بالذكر أنه تم تصوير الفيلم في بطرسبورغ وضواحيها، حيث دارت أحداث رواية ألكسندر بوشكين، وذلك لخلق أجواء تجسد عصر مطلع القرن الـ19، أي عصر بوشكين وبطله يفغيني أونيغين.

المصدر: تاس