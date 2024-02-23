الكرملين سيستضيف معرضا لتراث سلاطين عمان وزنجبار

سيقام في متحف الكرملين بموسكو خلال الصيف المقبل، معرض لمعروضات تراث سلاطين عمان وزنجبار من مجموعة المتحف الوطني العماني.

أعلن ذلك أمين عام المتحف الوطني العماني جمال بن حسن الموسوي، وقال: "أما بالنسبة للبرنامج الثقافي العماني في روسيا، فسيقام هذا العام ولأول مرة معرض في إطار أيام عمان داخل أسوار الكرملين بموسكو، والذي سيخصص لعرض تراث سلاطين عمان وزنجبار من معروضات مجموعة المتحف الوطني العماني. وسيتم افتتاح المعرض في يوليو ويستمر حتى سبتمبر".

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ووفقا له، تجري مباحثات مع متحف صالة تريتياكوف الشهير بموسكو، لإقامة معرض في نهاية العام الجاري، في شهر ديسمبر المقبل، سيكون مخصصا للفن العماني المعاصر مع عرض لوحات وأعمال النحاتين.

وأضاف الموسوي: "سيقام مثل هذا المعرض في روسيا لأول مرة".

وأشار الموسوي إلى أن خبراء من متحف الأرميتاج الروسي ببطرسبورغ سيساعدون في ترميم وإعادة ترتيب أشياء وأغراض تعود لسلطان عمان الراحل قابوس بن سعيد، وسيتم ذلك في المختبر الدائم الذي أنشأوه في قصره.

وقال: "يشارك مختصون وخبراء روس ، وخاصة من الأرميتاج، في ترميم القطع التاريخية من عمان... كما يقدم متحف الأرميتاج الحكومي الروسي خدمات لإنشاء مختبر دائم لترميم القطع التي كانت مملوكة للسلطان: الرسومات واللوحات. هذا سيكون مختبرا فريدا من نوعه في قصر السلطان الراحل. لقد وصل بالفعل متخصصون من الأرميتاج وقاموا بالتقييم الأول وسيستمر العمل هذا العام".

وأكد الموسوي أنه تم في العام الماضي ترميم عدد من القطع التي كانت تعود للسلطان الراحل قابوس بن سعيد.

المصدر: نوفوستي