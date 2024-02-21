مصر.. الفنان محمد رمضان يسلم نفسه للأجهزة الأمنية (فيديوهات + صور)

مثل الفنان المصري محمد رمضان اليوم الأربعاء أمام محكمة جنوب الجيزة، لحضور نظر المعارضة المقدمة منه على حكم حبسه عاما في اتهامه بالتجمهر وإذاعة أخبار كاذبة.

وفي التفاصيل، سلم محمد رمضان نفسه لأمن المحكمة لحضور جلسة محاكمته، حيث وصل الفنان إلى مقر المحكمة في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا وبرفقته شقيقه، داخل سيارة "لامبورغيني" سوداء اللون وبها خطوط ذهبية، فيما قام بالدخول إلى المحكمة من الباب الخلفي.

وما إن وصل حتى تجمع الأهالي حوله وقام بتقبيلهم واحتضانهم، ثم دخل إلى مبنى المحكمة، ومنه إلى قاعة 5 التي شهدت الجلسة.

بعربية نمبر وان.. وصول محمد رمضان محكمة الجيزة لنظر معارضته على حكم حبسه سنة لاتهامه بنشر أخبار كاذبة ضد بنك شهير pic.twitter.com/XYUdr6d3Jy — Cairo 24 - القاهرة 24 (@cairo24_) February 21, 2024

تفاصيل القضية:

كان محمد رمضان قد نشر مقطع فيديو جاء فيه أن الدولة تحفظت على أمواله المودعة بأحد البنوك، حيث قال: "صحيت النهاردة من النوم على تليفون من البنك أبلغني بأن الدولة تحفظت على أموالي وكان ردي عليه أنا ومالي ولحم كتافي ملك بلدي وملك أهل بلدي اللهم لا اعتراض"، مضيفا: "الناس الشعبيين اللي زي حالاتي والفلاحين والصعايدة قد ما بيحطوا فلوس في البنك بيشيلوا فلوس في بيوتهم مستورة".

في حين تقدم أحد المحامين ببلاغ للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ضد رمضان، بعد إعلانه تحفظ الدولة على أمواله في أحد البنوك، لتعمده "نشر أخبار كاذبة من شأنها تهديد الاقتصاد القومي"، مطالبا في بلاغه بالتحفظ على أموال محمد رمضان، وطلب منعه من مغادرة البلاد والتحفظ على باقي الأموال التي يدعي أنها بمنزله.

وأردف المحامي في بلاغه: "نشر المبلغ ضده عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، مقطعا لفيديو ورد به العديد من الأكاذيب والمغالطات التي من شأنها أن تشكل أركان جريمة نشر الأخبار الكاذبة بقصد الإساءة للدولة المصرية والاقتصاد القومي، فقد جاء بالمقطع سالف الذكر الآتي (صحيت النهاردة من النوم على تليفون من البنك يقولي الدولة تحفظت على فلوسك، وبيقولوا لي عشان متحطش في موقف محرج لما آجي استخدم الفيزا وملاقيش فلوس، قولتله الشعبيين اللي زي حالاتي والفلاحين والصعايدة اللي زي حالاتي قد ما بيحطوا في البنك قد ما بيسبوا في بيوتهم)".

دفاع محمد رمضان:

طالب دفاع محمد رمضان إلغاء الحكم بالحبس وإعادة الدعوى للتحقيق كون الفنان محمد رمضان نشر مقطع فيديو لم يبث به الرعب في نفوس المواطنين كما أنه لم يحدث تكديرا للأمن العام.

قرار المحكمة:

قررت المحكمة في نهاية الجلسة التي استمرت لمدة 15 دقيقة فقط حجز الدعوى للحكم بجلسة 6 مارس القادم.

وخرج الفنان محمد رمضان متوجها إلى المصعد للنزول إلى الطابق الأرضي، وقال حينها: "الحمد لله مستورة..إن شاء الله خير"، وقام باحتضان بعض الأشخاص من محبيه وتقبيلهم ثم خرج في حراسة مشددة.

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المصدر: "صدى البلد" + RT