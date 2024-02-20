بوتين يكلّف الحكومة برقمنة الأفلام السوفيتية القديمة للرسوم المتحركة

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين توجيهاته إلى مجلس الوزراء بشأن رقمنة أفلام الرسوم المتحركة السوفيتية القديمة بحلول 1 أبريل عام 2024.

ستتم رقمنة الرسوم المتحركة السوفيتية القديمة بإشراف من الحكومة الروسية، وتم تكليف رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين بمتابعة تنفيذ تلك التعليمات.

إقرأ المزيد

ويجب أن تبدأ الحكومة الروسية في رقمنة أفلام الرسوم المتحركة السوفيتية ونشرها على الإنترنت بحلول الأول من أبريل عام 2024، وذلك بموجب قرار من الرئيس بوتين، تم نشره على موقع الكرملين الإلكتروني.

وينص القرار على أنه يجب على الحكومة بحلول الأول من أبريل المقبل، اتخاذ مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى استعادة ورقمنة الرسوم المتحركة الأصلية التي تم إنتاجها في فترة الاتحاد السوفييتي، ونشرها على شبكة الإنترنت للمعلومات والاتصالات.

المصدر: تاس