وفاة المايسترو الياباني الشهير سيجي أوزاوا عن 88 عاما

توفى سيجي أوزاوا، الموسيقار الياباني الشهير الذي أذهل الجماهير بعروضه على مدار ثلاثة عقود قائدا لأوركسترا بوسطن السيمفونية، عن عمر ناهز 88 عاما، حسبما أعلن مكتبه اليوم الجمعة.

وقاد المايسترو الشهير عالميا أوركسترا بوسطن السيمفونية من عام 1973 إلى عام 2002، وهي فترة طويلة تفوق أي فترة أخرى قضاها أي موسيقار آخر في تاريخ الأوركسترا.

ومن عام 2002 إلى عام 2010، كان مدير الموسيقى في دار الأوبرا بفيينا.

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وقال مكتبه إن أوزاوا توفى بعد إصابته بقصور القلب يوم الثلاثاء في منزله بطوكيو.

وظل أوزاوا يمارس عمله في سنواته الأخيرة، خاصة في موطنه الأصلي.

وكان المدير الفني والمؤسس لمهرجان سيجي أوزاوا ماتسوموتو، وهو مهرجان للموسيقى والأوبرا في اليابان.

وفاز أوزاوا وأوركسترا سايتو كينين، التي شارك في تأسيسها عام 1984، بجائزة غرامي لأفضل تسجيل أوبرا في عام 2016 عن أوبرا "الطفل والسحر" للمؤلف الموسيقي موريس رافيل.

المصدر: أ ب