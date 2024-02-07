مشاركة لافتة لـ"روساتوم" الروسية في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 (صور)

شاركت شركة "روساتوم" الروسية هذا العام في المعرض الدولي للكتاب في القاهرة، ونظمت أحداثا تفاعلية حول استخدامات الطاقة النووية السلمية وتطورها التكنولوجي.

على هامش معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55، والذي يعد أكبر وأقدم معرض للكتاب في العالم العربي، نظمت شركة "روساتوم" الرائدة عالميا في مجال التكنولوجيا، حدثين تفاعليين يهدفان إلى استكشاف مدى معرفة الجمهور بالطاقة النووية واستخداماتها السلمية يومي 3-2 فبراير 2024.

وفي هذا السياق، وبالتعاون مع دار العين للنشر، قامت "روساتوم" بتوزيع عدد من الكتب التثقيفية حول مبادئ وأساسيات الطاقة النووية وفوائدها، بما يعزز الوعي والفهم لأهمية الطاقة النووية.

RT

كما أقامت الشركة حدثا منفصلا بمكتبة ديوان في مصر الجديدة، حيث تم عرض محطة نموذجية للطاقة النووية تعتمد على التصميم الروسي من خلال تطبيق الواقع المعزز Augmented Reality، وهو طريقة تفاعلية للزوار لاستكشاف وفهم كافة العمليات الخاصة بالمنشأة النووية، فضلا عن تقديم ألعاب ومسابقات تفاعلية.

كما استضافت الشركة بالمكتبة أيضا خبيرة في مجال الطاقة النووية للإجابة على أسئلة زوار المعرض وتقديم معلومات مفصلة عن الطاقة النووية وتدابير الأمان وآثارها الإيجابية على البيئة.

RT

وقد ركز الحدثان على إشراك الجمهور وتوسيع نطاق المعرفة بأهمية الطاقة النووية وإدراك فوائدها وآخر تطوراتها بما يسمح بفهم أعمق لدورها في تشكيل مستقبل نظيف وموثوق ومستدام ومنخفض الكربون.

وحول أهمية تنظيم "روساتوم" لمثل هذه الفعاليات أكد مراد أصلانوف، مدير المكتب الإقليمي للشركة في مصر على أهمية التفاعل مع الجمهور بشكل عام وقال: "تأتي مشاركتنا في معرض القاهرة الدولي للكتاب تأكيدا لالتزامنا بالتفاعل الموضوعي والإيجابي مع الزوار وتعزيز جهود التقبل المجتمعي للطاقة النووية. وتقوم روساتوم حاليا ببناء عدد من المفاعلات النووية في 22 دولة منها مصر، لذلك نؤمن بقوة أن إلغاء الأفكار الخاطئة حول الطاقة النووية ورفع مستوى الوعي حول التقنيات النووية يأتي من خلال حوار منفتح مع الناس بشكل عام وذلك من خلال توفير تجربة تعليمية تفاعلية مبسطة، تعتمد على نشر المعرفة من خلال القراءة وتقديم أدوات تفاعلية، مثل تطبيقات الواقع المعزز Augmented Reality والتي تساعد في تصوير محطات الطاقة النووية الحديثة والتعرف على مكوناتها وكيفية عملها. كما نهدف إلى تعزيز المعرفة حول الطاقة النووية وبناء الثقة حول استدامة هذه الطاقة كجزء أساسي لمستقبل نظيف للطاقة في مصر".

RT

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وأضاف:"لهذا قد حرصت شركة "روساتوم" على المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب، لما يوفره من فرصة استثنائية للتفاعل مع المجتمع المصري بشكل عام، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، والترويج لفوائد الطاقة النووية".

المصدر: RT