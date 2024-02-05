فيلم آبل الجديد يحقق إيرادات "خجولة" في شباك التذاكر

حقق فيلم "أرغايل" 18 مليون دولار فقط عند افتتاحه، ما يشكل ضربة لإصدارات آبل مرتفعة التكلفة.

وأشارت شركات التوزيع يوم الأحد إلى أن الفيلم الذي أخرجه ماثيو فون، تمكن من تصدر شباك التذاكر في عطلة نهاية الأسبوع، لكنه لم يحظ باهتمام كبير من رواد السينما، وحقق 18 مليون دولار، فيما كلّف استوديوهات الشركة 200 مليون.

وعلى الرغم من أن شركة آبل تعمل في مجال الأفلام منذ عام 2019 وفازت بجائزة الأوسكار لأفضل فيلم لعام 2021 عن فيلم " كودا" لعام 2021، إلا أن الشركة أنتجت مؤخرا مجموعتها الخاصة من الإصدارات ذات الميزانية الكبيرة، ويمكن اعتبار الفيلمين الأولين - "كيلرز أوف ذا فلاور موون" لمارتن سكورسيزي، و"نابليون" لريدلي سكوت - ناجحين.

وفيلم "كيلرز أوف ذا فلاور موون"، على الرغم من عدم تسجيله إيرادات عالمية كبيرة (156 مليون دولار)، فهو أحد أكثر الأفلام شهرة لعام 2023 وتم ترشيحه لـ 10 جوائز أوسكار، وحقق فيلم "نابوليون" الذي صدر في تشرين الثاني العام الماضي 219 مليون دولار في جميع أنحاء العالم- وهو ما ليس كافيا لتحقيق الربح. لكن كلا الفيلمين رفعا من سمعة شركة آبل كموطن لكبار المخرجين وصناعة الأفلام المرموقة.

ولا يمكن قول الشيء نفسه حتى الآن عن فيلم "أرغايل"، وهو فيلم تشويق من بطولة برايس دالاس هوارد وسام روكويل وهنري كافيل.

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وقد لاقى الفيلم انتقادات شديدة من النقاد، الذين أعطوه تقييم 35 في المائة فقط على موقع روتين توميتوز. كما لم يبد رواد شباك التذاكر إعجابهم به، وحصل على تقييم "سي بلس" على موقع سينما سكور.

المصدر: AP