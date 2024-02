"أنا مذهولة".. تايلور سويفت تحقق إنجازا تاريخيا في حفل جوائز "غرامي"

شهد حفل توزيع جوائز "غرامي" في لوس أنجلوس هذا العام حضورا نسائيا مميزا، وتنافس على الجوائز مجموعة من أشهر نجوم الفن حول العالم.

وخلال حفل توزيع الجوائز هذا العام حققت النجمة تايلور سويفت إنجازا غير مسبوق في تاريخ "غرامي"، إذ حصدت لقب "ألبوم العام" للمرة الرابعة، عن ألبومها Midnights.

وبهذا الفوز تفوقت سويفت على مجموعة من النجوم الذين كانوا ينافسونها، مثل لانا ديل ري وأوليفيا رودريغو، إذ سبق وفازت بجائزة ألبوم العام أيضا 3 مرات عن ألبومات " Fearless" و"1989" و" Folklore".

وعلّقت النجمة على فوزها بالقول:" أود أن أقول لكم أن هذه أفضل لحظة في حياتي، لكنني أشعر بفرح مماثل عندما أنجز أغنية، شكرا جزيلا لكم على إتاحة الفرصة لي للقيام بما أحبه كثيرا، أنا مذهولة".

أما بيلي آيليش فحصدت في "غرامي" هذا العام جائزة "أفضل أغنية" عن " What was I made for" التي ألفتها خصيصا للموسيقى التصويرية لفيلم "باربي"،وجائزة أفضل فنان جديد في "غرامي" ذهبت لفيكتوريا مونيه.

