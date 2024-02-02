وفاة الممثل كارل ويذرز عن عمر يناهز 76 عاما

اشتهر ويذرز، الذي امتدت مسيرته المهنية إلى السينما والتلفزيون بدور "Apollo Creed" في سلسلة روكي، بالإضافة إلى دوره في الفيلم الكوميدي "Happy Gilmore" لآدم ساندلر.

نعت عائلة ويذرز الممثل الشهير بوفاته، بالقول: "يغمرنا حزن عميق ونحن نعلن وفاة كارل ويذرز".

وقالت العائلة إن ويذرز توفي الخميس بسلام في أثناء نومه.

وجاء في رسالة النعي: "كان كارل رجلاً استثنائياً عاش حياة غير عادية".

"من خلال مساهماته في السينما والتلفزيون والفن والرياضة، ترك بصمة لا تمحى، وقد حظي بالتقدير في جميع أنحاء العالم وستبقى ذكراه عبر الأجيال.

واختتم البيان: “لقد كان أخاً وأباً وجداً وشريكاً وصديقاً”.

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وكانت للممثل الراحل أدوار في أكثر من 75 فيلما وبرنامجا تلفزيونيًا، من أبرزها:

The Mandalorian ــــ Predator ــــ Arrested Development

قبل احترافه التمثيل، كان كارل نجم كرة القدم في ولاية سان دييغو حيث لعب دور الظهير في فريق أوكلاند رايدرز واعتزل الرياضة في عام 1974.

المصدر: The Sun