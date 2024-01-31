فاريتي: شركة "بي إم جي" تنفصل عن روجر ووترز بسبب إسرائيل وأوكرانيا

أفادت مجلة Variety بأن شركة BMG سوف تنفصل عن روجر ووترز المؤسس المشارك لفرقة "بينك فلويد" بعد أن أثارت تعليقاته حول إسرائيل وأوكرانيا جدلا واسعا.

وكانت BMG الشركة التي يقع مقرها في ألمانيا قد وقعت اتفاقية مع روجر ووترز عام 2016، وكان من المقرر أن تصدر نسخة مسجلة حديثا من ألبوم "بينك فلويد" التاريخ لعام 1973 "جانب مظلم من القمر" Dark Side of the Moon العام الماضي، لكن الرئيس التنفيذي الجديد توماس كويسفيلد ألغى الصفقة بعد توليه المسؤولية في 1 يوليو 2023. وقد صدر الألبوم في النهاية من خلال شركة Cooking Vinyl البريطانية.

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وقد نقلت Variety عن مصادر قولها إن BMG تستعد للانفصال تماما عن الموسيقي المخضرم، لكن المتحدث باسم الشركة رفض التعليق للمجلة.

ويتعرض ووترز لانتقادات منذ فترة طويلة بسبب النبرة "المعادية لليهود" في تصريحات العامة، على حد تعبير المجلة، ومحتوى حفلاته الموسيقية. وينتقد روجر ووترز في حفلاته الموسيقية سلطات العديد من الدول بسبب سياساتها العدائية، لا سيما إسرائيل بسبب هجماتها على الفلسطينيين.

وقد صرح ووترز، في اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فبراير 2023، بأنه لا يعتبر العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا غير مبررة، وأدان المحرضين، ودعا الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الاتفاق على وقف إطلاق النار في أوكرانيا.

إضافة إلى ذلك، عارض ووترز توريد الأسلحة الغربية إلى كييف، ونشر على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي رسالة إلى زوجة زيلينسكي يلينا، انتقد فيها "صب الزيت على النار" من قبل الدول الغربية في الوضع مع أوكرانيا. وردت زوجة زيلينسكي على الرسالة، لكنها نصحت بعدم اللجوء إليها بحثا عن السلام.

المصدر: Variety