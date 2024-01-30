استوديو "موسفيلم" السينمائي الروسي يحتفل بمئويته ووزارة الدفاع الروسية تهنئ

يحيي استوديو "موسفيلم" السينمائي الروسي اليوم الذكرى المئوية لتأسيسه، وسيحتفل بهذه المناسبة طوال العام.

يمكن للجمهور مشاهدة الأفلام السينمائية الكلاسيكية التي أنتجت في الاستوديو والتي تمت استعادتها في عيد ميلاده يوم 30 يناير، عندما تم إصدار فيلم "على الأجنحة إلى الأعلى" من إخراج بوريس ميخين، بالإضافة إلى عروض الأفلام السينمائية الكلاسيكية من الثلاثينيات والأربعينيات والخمسينيات والستينيات والسبعينيات والثمانينيات. وعلاوة على ذلك تم بهذه المناسبة افتتاح معرض يوبيلي خاص أنشأه مصمم الإنتاج سيرغي فيفراليف في متحف "موسفيلم".

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ويجري اليوم الاحتفال بالذكرى المئوية لواحد من أهم الاستوديوهات السينمائية في أوروبا، حيث يتم إنتاج معظم الأفلام المحلية الروسية، وكذلك برامج التلفزيون والفيديو. وفي مثل هذا اليوم من عام 1924 تم العرض الأول لفيلم الاستوديو الكامل "على الأجنحة إلى الأعلى".

وعلى مدار تاريخه الممتد للقرن من الزمن، أطلق "موسفيلم" مجموعة ذهبية من الأفلام والشخصيات السينمائية، بمن فيهم الأبطال والأشرار والحسناوات. ولكن لم يكن هناك أبطال مميزين فحسب بل وأدوات تمثيل مميزة. وعلى سبيل المثال فعلى متن سفينة آيزنشتاين الحربية "بوتيمكين" كانت لافتة قرمزية مرسومة يدويا تظهر في كل إطار، مشيرة إلى الثورة التي تتحقق في السينما العالمية.

ويعج المعرض الذي أقيم بمناسبة حلول للذكرى المئوية لـ"موسفيلم" بأدوات التمثيل المميزة. وتعود فكرة المعرض إلى رئيس "موسفيلم" كارين شاخنازاروف، وقام بتحقيقها مصمم الإنتاج سيرغي فيفراليف.

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وقد أطلق على استوديو" موسفيلم" اسم "مدينة السينما"، ولكن هذا صحيح من حيث الشكل فقط، لأن هناك عالما لا نهاية له، والكون بكامله، حيث يوجد مكان للمأثرة والمغامرة، وبالطبع الحب.

هذا وهنأ وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أفراد طاقم "موسفيلم " بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيسه.

وقال في برقية تهنئة وجهها إلى الطاقم: "أرجو أن تتقبلوا تهنئتي الصادقة بمناسبة هذه الذكرى المهمة، وهي الذكرى المئوية لـ"موسفيلم"". مشيرا إلى أن "موسفيلم" هي "بطاقة دعوة" لروسيا السينمائية، وهي "فصل كبيرفي كتاب تاريخ وثقافة بلدنا".

وأضاف شويغو "لقد قام سيرغي آيزنشتاين، وغريغوري ألكساندروف، وإيفان بيرييف، وإلدار ريازانوف، وغيورغي دانيليا وغيرهم من نجوم السينما السوفيتية والروسية بتصوير روائعهم هنا".

وأكد بصورة خاصة أنه بفضل احترافية أفراد الفريق الكبير لـ"موسفيلم" وتفانيهم الصادق في عملهم المفضل، يستمر العمل النشط في إنتاج الأفلام، ويتم إنشاء أجنحة تصوير جديدة، وأفكار إبداعية مثيرة للاهتمام وتتحقق مشاريع ينتظرها المشاهد.

كما تمنى سيرغي شويغو لموظفي "موسفيلم" والمحاربين القدامى الصحة الجيدة والسعادة والإلهام وتنفيذ الخطط وتحقيق الأمنيات.

المصدر: تاس