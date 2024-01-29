لأول مرة .. عروض فرقة الباليه لمسرح "البولشوي" في عُمان

تزور فرقة الباليه لمسرح البولشوي نهاية يناير عُمان، حيث تقدّم على خشبة مسرح الأوبرا الملكي باليه "رايموندا" من إخراج يوري غريغوروفيتش.

قال مدير عام مسرح "البولشوي" فاليري غيرغييف إن أكثر من 100 فنان يمثلون المسرح قد وصلوا مسقط لأول مرة في تاريخ عُمان، مشيرا إلى أن عروض مسرح "البولشوي" أثارت اهتماما كبيرا لدى الجمهور العماني.

ويعد هذا القصر ذو اللون الأبيض الثلجي والمحاط بالزهور أول دار للأوبرا في شبه الجزيرة العربية، وتم إنشاؤه عام 2011 بناء على طلب من السلطان قابوس، بصفته عاشقا كبيرا للموسيقى الكلاسيكية. بينما لا توجد فرقة موسيقية خاصة بها، ولكن هناك فرصة لتوجيه دعوة إلى أفضل فرق الباليه والأوبرا العالمية بتقديم العروض في عُمان.

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والمسرح بالطبع هو معجزة معمارية حقيقية، حيث تم تجميع الخشب من عمان والرخام من إيطاليا وسلالم رشيقة مزخرفة بأنماط عربية. وهنا تشعر كأنك في قصة خيالية. وتعتبر الحكاية الخيالية المسماة "رايموندا" خيارا سياحيا لم يكن سهلا على البولشوي.

وقال أندريه كوستين، رئيس مجلس أمناء مسرح البولشوي: " بدون مبالغة فإن العالم كله يجتمع في المسرح الملكي في عُمان، ويعد افتتاح الجولة الفنية حدثا بارزا طال انتظاره. الأمر الذي يدل على أنه من المستحيل إلغاء الثقافة الروسية، كما يحاول البعض فعل ذلك الآن. فهي جزء لا يتجزأ من الحضارة والثقافة العالمية. وهذا يعكس أيضا المستوى المتزايد لعلاقاتنا مع العالم العربي، الذي هو صديق لنا في مجال السياسة والاقتصاد والثقافة".

المصدر: تاس