"ياسمين عبد العزيز كانت كل يوم معي ولم تتركني"..أحمد العوضي يكشف تفاصيل تعرضه لوعكة صحية مؤخرا

كشف الفنان المصري الشهير أحمد العوضي، تفاصيل الوعكة الصحية، التي تعرض لها خلال اليومين الماضيين.



وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر"، قال أحمد العوضي إنه شعر بارتفاع شديد في درجة الحرارة، وذهب على إثره إلى الطبيب، الذي أمر بضرورة حجزه في المستشفى لمدة أربعة أيام.

وأضاف العوضي أنه سبق وأصيب بنزلة برد ولكنه لم يهتم، وتحامل على نفسه وواصل عمله وذهابه إلى النادي الرياضي.

وأوضح الفنان المصري أن حالته الصحية تحسنت بشكل كبير، ومن المقرر خروجه اليوم الخميس من المستشفى ليمارس حياته بشكل طبيعي.

وأشار أحمد العوضي إلى أن طليقته الفنانة ياسمين عبد العزيز هي أول من علم بخبر تعرضه لأزمة صحية، فأسرعت للاطمئنان عليه هاتفيا، حيث قال موضحا: "ياسمين هي أول واحدة قولتلها إني رايح المستشفى.. ورحت لقيتها مستنياني هناك.. وكل يوم معايا ومسبتنيش، علشان هي أصيلة وجدعة وده اللي كنت مستنيه منها.. وإحنا بينا كل تقدير واحترام رغم طلاقنا.. وكل اللي بيتقال علينا بعد الطلاق بعتبره حب من الناس".

يذكر أن أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز، أعلنا رسميا الأسبوع الماضي، طلاقهما بعد زواج دام 5 سنوات.

المصدر: "الشروق"