"المواسم الروسية" تحط في البرازيل

يقام مشروع "المواسم الروسية" الثقافي سنويا، والذي يعنى بنشر الثقافة الروسية في الخارج.

ويخطط العام الجاري لإقامة مهرجان "المواسم الروسية" في أحد بلدان أمريكا اللاتينية. ومن غير المستبعد أن يكون في البرازيل.

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أعلن ذلك رئيس إدارة التعاون الإنساني المتعدد الجوانب والعلاقات الثقافية ألكسندر أليموف في ندوة "الطاولة المستديرة" التي عقدت لبحث دور روسيا في الفضاء الإنساني العالمي.

يذكر أن مهرجان "المواسم الروسية" الثقافي يقام كل عام ليمثل الثقافة الروسية خارج البلاد. وتتضمن "المواسم الروسية" حفلات الموسيقى الكلاسيكية، المسرحيات الدرامية، المهرجانات السينمائية، المعارض الفنية والمشاريع التنويرية.

وقد زار فعاليات مهرجان "المواسم الروسية" ما يزيد عن 13 مليون شخص.

وجدير بالذكر أن تقاليد إقامة "المواسم الروسية" تعود إلى مطلع القرن الـ20، حيث أقيمت للمرة الأولى في أوروبا وفي باريس بصورة خاصة مهرجانات للفن الروسي تحت عنوان "المواسم الروسية".

المصدر: تاس