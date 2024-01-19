العثور على لوحتين مسروقتين في سرداب منزل في بلجيكا

تم العثور على لوحتين للرسامين الإسباني بابلو بيكاسو، والروسي مارك شاغال سُرقتا عام 2010 من أحد جامعي الأعمال الفنية الإسرائيليين في أنتويرب لدى أحد سكان مدينة نامور البلجيكية.

وأفادت بالعثور على اللوحتين صحيفة La Libre البلجيكية.

وتعود إحدى اللوحات للفنان الروسي الفرنسي مارك شاغال L’Homme en Prière (الرجل يصلي)، أما الثانية فهي للفنان الإسباني بابلو بيكاسو Tête (رأس).

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وتقدّر قيمتها الإجمالية بنحو 900000 دولار، وبحسب الصحيفة ، فإضافة إلى اللوحتين سرقت مجوهرات مختلفة بقيمة 680000 دولار، وتم العثور على اللوحتين نتيجة عمليات التفتيش التي أجريت في أنتويرب. واكتشفتا في سرداب أحد المباني حيث تم حفظهما بشكل صحيح لمنع التعرض للتلف.

يذكر أن الشرطة فتشت في نامور في 10 يناير الجاري منزل المشتبه به بسرقة اللوحتين. واعترف الرجل بأن اللوحتين كانتا لديه في المنزل، لكنه لم يحدد مكانهما. ووُجهت إليه تهمة، وتم اعتقاله.

المصدر: تاس