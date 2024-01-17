ألمانيا تغرم الممثل أرنولد شوارزنيجر 35 ألف يورو لنقله ساعة باهظة الثمن دون التصريح عنها

أفادت صحيفة "بيلد" الألمانية أنه تم إطلاق سراح الممثل أرنولد شوارزنيجر من مطار ميونيخ بعد تغريمه بمبلغ 35 ألف يورو لنقله ساعة باهظة دون التصريح عنها لسلطات المطار.

وأشارت الصحيفة إلى أن شوارزنيجر الذي تم احتجازه في وقت سابق من اليوم في المطار قضى عدة ساعات محتجزا وتم استجوابه من قبل موظفي الجمارك ثم أطلق سراحه بعد تغريمه بمبلغ مالي.

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وذكرت الصحيفة أن شوارزنيجر اتصل بمحاميه وحاول أن يوضح أن الساعة سيتم بيعها في مزاد علني لمشروع خيري، إلا أنه على الرغم من ذلك تم تغريم الممثل بمبلغ قدره 35 ألف يورو.

وقال المتحدث باسم مكتب جمارك مطار ميونيخ توماس مايستر: "لقد فتحنا قضية جنائية وفقا لقوانين الضرائب.. كان يجب التصريح عن الساعة لأنها مستوردة".

وبحسب صحيفة بيلد، تبلغ قيمة الساعة 26 ألف يورو.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، ذكرت سلطات الجمارك في مطار ميونخ الألماني أنها أوقفت الممثل الأمريكي من أصول نمساوية أرنولد شوارزنيجر، لاستجوابه، مشيرة إلى بدء إجراءات قانونية للاشتباه في انتهاكه لقوانين الضرائب.

المصدر: تاس+RT