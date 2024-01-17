جمارك مطار ميونخ توقف الممثل العالمي أرنولد شوارزنيجر

ذكرت سلطات الجمارك في مطار ميونخ الألماني أنها أوقفت الممثل الأمريكي من أصول نمساوية أرنولد شوارزنيجر، لاستجوابه، مشيرة إلى بدء إجراءات قانونية للاشتباه في انتهاكه لقوانين الضرائب.

وقال المتحدث باسم دائرة الجمارك الرئيسية في المدينة في تصريح لوكالة "ريا نوفوستي": "أستطيع أن أؤكد أنه معنا منذ ساعتين تقريبا، هذه عملية قياسية نحن ملزمون بتنفيذها.. بدأت إجراءات التقاضي الضريبي".

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ولم ينكر المتحدث أن الحديث يدور عن نقل ساعة "أوديمار بيجيه" باهظة الثمن دون التصريح عنها، والتي كان شوارزنيجر وفقا لتقارير وسائل الإعلام، ينوي طرحها للبيع لأغراض خيرية في قمة المناخ في النمسا.

وفي إطار التحقيق في ملابسات الانتهاك المزعوم للقانون، ستقوم سلطات الجمارك بإرسال طلب إلى الجهات المختصة لفرض الغرامة المالية.

وأضاف المتحدث: "الإجراء يقترب من نهايته، خلال 10 دقائق سيتم إطلاق سراحه وسيكون قادرا على المغادرة".

ولم يؤكد المتحدث ما إذا كانت ستتم مصادرة الساعة المذكورة التي تم تهريبها بشكل غير قانوني من قبل الممثل، وما هو حجم الغرامة، مشيرا إلى أن هذا يخضع إلى "العديد من العوامل" من بينها حجم الدخل والتعاون مع السلطات وما إذا كان هناك إخفاء متعمد للنقل(تهريب).

ويذكر أن أرنولد شوارزنيجر حصل على العديد من الجوائز في مجال رياضة كمال الأجسام وفي مجال السينما الذي بدأ مشواره فيها في نهاية ستينيات القرن الماضي، حيث اشتهر في افلام "المدمر" و"المدمر 2" والمدمر 3" و"يوم القيامة" وغيرها.

المصدر: نوفوستي+RT