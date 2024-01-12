الرواية الأكثر مبيعا في روسيا عام 2023

أصبحت رواية ميخائيل بولغاكوف "المعلم ومارغريتا" الكتاب الأكثر مبيعا للكلاسيكيات الروسية في عام 2023. ويعود المركز الثاني لرواية فيودور دوستويفسكي "الجريمة والعقاب".

وكانت رواية ميخائيل بولغاكوف "المعلم ومارغريتا" هي الأكثر شراء بين أعمال الكلاسيكيات الروسية الورقية في عام 2023. وجاءت في المركز الثاني رواية "الجريمة والعقاب" للكاتب فيودور دوستويفسكي، أفادت بذلك الخدمة الصحفية لشبكة المكتبات "تشيتاي غورود" الروسية.

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بحسب شبكة مكتبات "تشيتاي غورود"، فإن المركز الأول بين أعمال الكلاسيكيات الروسية يحتله كتاب "المعلم ومارغريتا" لميخائيل بولغاكوف. وقد بيع منه أكثر من 65000 نسخة في عام 2023. وأشارت الشبكة إلى أنه "تم تصنيف الرواية على الإنترنت باعتبارها الرائدة في المبيعات بين الكتب الكبيرة والكتب التي يرغب القراء في قضاء أوقات فراغهم بقراءتها".

والمركز الثاني في التصنيف من نصيب رواية دوستويفسكي "الجريمة والعقاب" التي بيعت منها أكثر من 52 ألف نسخة خلال عام واحد. وبعد ذلك تأتي أعمال الكاتب الأخرى مثل روايات "الأخوة كارامازوف" و"الأبله". وفي ختام تصنيف أفضل الكتب الخمسة مبيعا من الكلاسيكيات الروسية الرواية الخيالية ليفغيني زامياتين "نحن".

والجدير بالذكر أن ألكسندر بوشكين لم يتم تضمينه في المراكز العشرة الأولى. والعمل الوحيد للمؤلف، وهو "ابنة الكابتن" شغل المركز الثالث والعشرين فقط بناءً على نتائج المبيعات في عام 2023 .

ويعتقد ممثلو الشبكة أن روايتي "المعلم ومارغريتا" و"الجريمة والعقاب" ستظلان في صدارة المبيعات في الربع الأول من عام 2024. ويعود ذلك إلى العروض القادمة للفيلمين اللذين يحملان الاسم نفسه.

وفي 25 يناير الجاري سيتم عرض فيلم "المعلم ومارغريتا" مع إيفجيني تسيغانوف ويوليا سنيغير في بطولته، ويتوقع أيضا أن يعرض العام الجاري مسلسل "الجريمة والعقاب" مع إيفان يانكوفسكي الذي يلعب دور روديون راسكولنيكوف.

وأشارت الشبكة في الوقت نفسه إلى أن "الجريمة والعقاب" أصبح الكتاب الرقمي الأكثر شعبية.

المصدر: تاس