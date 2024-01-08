القائمة الكاملة للفائزين في الحفل الاستثنائي "غولدن غلوب 2024" (صور+ فيديو)

توافد نجوم السينما والدراما على السجادة الحمراء للنسخة الـ81 من حفل توزيع جوائز اتحاد الصحفيين الأجانب في هوليوود "غولدن غلوب" لعام 2024.

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واستضاف عرض هذا العام، الذي أقيم في فندق بيفرلي هيلتون في مدينة بيفرلي هيلز بلوس أنجلوس، الممثل الكوميدي جو كوي الذي قدم الحفل.

وتصدرت أفلام "باربي - Barbie"، و"أوبنهايمر - Oppenheimer"، و"قتلة زهرة القمر - Killers of the Flower Moon"، و"الموسيقار - Maestro"، و"الحيوات الماضية - Past Lives"، و"أشياء مسكينة - Poor Things"، قائمة ترشيحات الجوائز في السينما، و"الخلافة - Succession" لترشيحات المسلسلات.

وفيما يلي القائمة الكاملة للفائزين:

أفضل أداء لممثلة في دور داعم في فيلم سينمائي

إيميلي بلانت، أوبنهايمر

دانييل بروكس، ذا كولور بيربل

جودي فوستر، نياد

جوليان مور، مايو ديسمبر

روزاموند بايك، سالتبيرن

دافين جوي راندولف، ذا هولدوفرز

Congrats 👏 Sarah Snook! 👏! You just won Best Television Female Actor – Drama Series for Succession! #GoldenGlobespic.twitter.com/jqdKIkuIBp — Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 8, 2024

أفضل أداء لممثل في دور داعم في فيلم سينمائي

ويليم دافو، أشياء مسكينة

روبرت دي نيرو، قتلة زهرة القمر

روبرت داوني جونيور، أوبنهايمر

رايان جوسلينج، باربي

مارك روفالو، أشياء مسكينة

تشارلز ميلتون، مايو ديسمبر

أفضل أداء لممثلة في مسلسل محدود، أو سلسلة مختارات، أو فيلم سينمائي مخصص للتلفزيون

علي وونغ، بيف

بري لارسون، دروس في الكيمياء

إليزابيث أولسن، الحب والموت

جونو تيمبل، فارجو

راشيل وايز، رينجرز الميت

The Bear has won Best Musical/Comedy Series at the #GoldenGlobes! 🎉 pic.twitter.com/mC4FT6FL1T — Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 8, 2024

أفضل أداء لممثل في مسلسل محدود، أو سلسلة مختارات، أو فيلم سينمائي مخصص للتلفزيون

ديفيد أويلوو، رجال القانون: باس ريفز

جون هام، فارجو

مات بومر، زميل المسافرون

سام كلافلين، ديزي جونز والستة

ستيفن يون، بيف

وودي هارلسون، سباكون البيت الأبيض

أفضل أداء لممثلة في دور داعم على شاشة التلفزيون

آبي إليوت، الدب

كريستينا ريتشي، السترات الصفراء

إليزابيث ديبيكي، التاج

هانا وادينغهام، تيد لاسو

جي سميث كاميرون، الخلافة

ميريل ستريب، جرائم القتل فقط في المبنى

✨ 🎥 Cinematic and Box Office Achievement goes to Barbie! #GoldenGlobespic.twitter.com/uXwKpwhdt1 — Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 8, 2024

أفضل أداء لممثل ذكر في دور داعم على شاشة التلفزيون

آلان روك، الخلافة

ألكسندر سكارسجارد، الخلافة

بيلي كرودوب، برنامج الصباح

إيبون موس-باشراش، الدب

جيمس مارسدن، واجب لجنة التحكيم

ماثيو ماكفادين، الخلافة

أفضل سيناريو

جريتا جيرويج ونوح بومباك، باربي

توني ماكنمارا، أشياء سيئة

كريستوفر نولان، أوبنهايمر

إريك روث ومارتن سكورسيزي، قتلة زهرة القمر

أغنية سيلين، حياة الماضي

جوستين تريت وآرثر هراري، تشريح السقوط

You're a #GoldenGlobes winner! Congrats on winning Best Male Actor – Motion Picture – Drama for your role in Oppenheimer, Cillian Murphy! 🥳 pic.twitter.com/Uk9elJsRO1 — Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 8, 2024

أفضل أداء لممثل في مسلسل تلفزيوني (موسيقي أو كوميدي)

بيل هادر، باري

ستيف مارتن، جرائم القتل فقط في المبنى

جيسون سيغال، تقلص

مارتن شورت، جرائم القتل فقط في المبنى

جيسون سوديكيس، تيد لاسو

جيريمي ألين وايت، الدب

أفضل أداء في الكوميديا ​​الارتجالية على شاشة التلفزيون

إيمي شومر، اتصال الطوارئ

كريس روك، الغضب الانتقائي

ريكي جيرفيه، هرمجدون

سارة سيلفرمان، شخص تحبه

تريفور نوح، أين كنت

واندا سايكس، أنا فنان ترفيهي

✨ HUGE ✨ congrats to Anatomy of a Fall for winning Best Picture – Non-English Language! #GoldenGlobespic.twitter.com/cxtjKXMwtj — Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 8, 2024

أفضل فيلم سينمائي بلغة غير الإنجليزية

تشريح الخريف

الماضي، الحياة

المتساقطة، الأوراق المتساقطة، جمعية

آيو كابيتانو

للثلج

منطقة الاهتمام

أفضل أداء لممثلة في مسلسل تلفزيوني (موسيقي أو كوميدي)

راشيل بروسناهان، السيدة الرائعة مايزل

كوينتا برونسون، مدرسة أبوت الابتدائية

آيو إديبيري، الدب

إيل فانينغ، سيلينا غوميز العظيمة ، جرائم القتل الوحيدة في المبنى ناتاشا ليون، بوكيرفيس



📷 | Hailee Steinfeld attends the 81st Annual Golden Globe Awards on January 07, 2024 in Beverly Hills, California. #GoldenGlobespic.twitter.com/28LZ8kXeBX — Hailee Steinfeld News (@HSteinfeldNews) January 8, 2024

أفضل أداء لممثل في مسلسل تلفزيوني (دراما)

بريان كوكس، الخلافة

كيران كولكين، الخلافة

غاري أولدمان، الخيول البطيئة

بيدرو باسكال، آخر واحد منا

جيريمي سترونج، الخلافة

دومينيك ويست، التاج

أفضل فيلم رسوم متحركة طويل

الرجل العنكبوت وهيرون العنصري عبر عالم العنكبوت،

فيلم سوبر ماريو بروس

رغبة

سوزومي

House of the Dragon a remporté trois des prix audiovisuels les plus importants et les plus prestigieux lors de sa première saison.



• Golden Globe

• BAFTA

• Emmy pic.twitter.com/RCoeo52sPa — Laurent (@Laurent28950038) January 8, 2024

أفضل مخرج (صورة متحركة)

برادلي كوبر، المايسترو

جريتا جيرويج، باربي

يورجوس لانثيموس، الأشياء الفقيرة

كريستوفر نولان، أوبنهايمر

سيلين سونج، حياة الماضي

مارتن سكورسيزي، قتلة زهرة القمر

أفضل أداء لممثلة في فيلم سينمائي (موسيقي أو كوميدي)

فانتازيا بارينو، اللون الأرجواني

جينيفر لورانس، لا مشاعر قاسية

ناتالي بورتمان، مايو

ألما بويستي، Fallen Leaves

مارجوت روبي، باربي

إيما ستون، أشياء سيئة

أفضل أداء لممثل في فيلم سينمائي (دراما)

برادلي كوبر، المايسترو

ليوناردو دي كابريو، Killers of The Flower Moon

كولمان دومينغو، روستن

باري كيوغان، سالتبورن

سيليان ميرفي، أوبنهايمر

أندرو سكوت، كلنا غرباء

أفضل موسيقى أصلية

جيرسكين هندريكس، أشياء سيئة

لودفيج جورانسون، أوبنهايمر

جو هيسايشي، الصبي والطفل. هيرون

ميكا ليفي، منطقة الاهتمام

دانييل بيمبرتون، سبايدرمان: عبر The Spiderverse

روبي روبرتسون، Killers of the Flower Moon

Billie Eilish wins Golden Globe for "What Was I Made For" at the 2024 #GoldenGlobes2024#GoldenGlobespic.twitter.com/nOo259Xr27 — Hollywood Roastz (@HollywoodRoastz) January 8, 2024

أفضل أغنية أصلية

مدمنة على الرومانسية ، أتت إلي

لترقص في الليل ، باربي

أنا كين فقط ، باربي

بيتشز، فيلم سوبر ماريو بروس.

ما الذي صنعت من أجله؟ باربي (بيلي إيليش)

الطريق إلى الحرية ، روستن

الإنجاز السينمائي وشباك التذاكر

باربي

حراس المجرة

المجلد الثالث جون ويك: الفصل 4 مهمة

أوبنهايمر

المستحيلة، الحساب الميت الرجل العنكبوت، عبر عالم العنكبوت،

فيلم سوبر ماريو بروس

تايلور سويفت: جولة العصور

ela não tem o golden globe mas ela tem o povo pic.twitter.com/Xk6FvzrcAE — bárbara (@journalsxr) January 8, 2024

أفضل مسلسل تلفزيوني (موسيقي أو كوميدي)

أبوت الابتدائية

باري الدب

واجب هيئة المحلفين

جرائم

القتل فقط في مبنى

تيد لاسو

أفضل مسلسل تلفزيوني محدود، أو سلسلة مختارات، أو فيلم سينمائي مخصص للتلفزيون

كل الضوء الذي لا نستطيع رؤيته، بيف ديزي جونز وزملاء فارجو

الستة، دروس في الكيمياء



Emma Stone ganó el Golden Globe como actriz de comedia es una de las mejores actrices que hay Y Poor Things es una de las grandes películas de 2023. #GoldenGlobes#GoldenGlobes2024#GoldenGlobesTNTpic.twitter.com/Mag4t2OAHk — elciudadano (@svelciudadanont) January 8, 2024

أفضل أداء لممثلة في مسلسل تلفزيوني (دراما)

هيلين ميرين، 1923،

بيلا رمزي، آخر منا

كيري راسل، الدبلوماسي

سارة سنوك، الخلافة

إيميلدا ستونتون، التاج

إيما ستون، اللعنة

أفضل مسلسل تلفزيوني (دراما)

1923

التاج

الدبلوماسي

آخر واحد منا

عرض الصباح

الخلافة

أفضل أداء لممثل في فيلم سينمائي (موسيقي أو كوميدي)

نيكولاس كيج، دريم سيناريو

تيموثي شالاميت، ونكا

مات ديمون، إير

بول جياماتي، ذا هولدوفرز

جواكين فينيكس، بو إيز أفريد

جيفري رايت، خيال أمريكي

المصدر: CBC