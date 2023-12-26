فرقة "موسكو" لموسيقى الجاز تفتتح عامها الجديد بحفل في الإمارات

تخطط فرقة "موسكو" لموسيقى الجاز لأن تقدم عام 2024 عروضها في الإمارات العربية المتحدة وتايلاند والبحرين.

وقال فنان الشعب الروسي وعازف الساكسفون ومؤسس الفرقة إيغور بوتمان في حديث أدلى به لوكالة "تاس" الروسية إن الحفل الموسيقي في دبي يجب أن يقام في يناير المقبل.

وأشار بوتمان قائلا:" سنبدأ عام 2024 بحفل موسيقي في دبي في يناير المقبل، ثم سنذهب إلى تايلاند حيث ستقام عدة حفلات موسيقية. وآمل أن يكون لدينا عمل دؤوب خارج روسيا. هناك العديد من الدول الصديقة لنا، وآمل كذلك العودة إلى الهند. ويريد الجمهور رؤيتنا في إندونيسيا، والصين في انتظارنا أيضا، ولن نترك صربيا دون اهتمام".

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وحسب عازف الجاز الشهير فإن حفلا موسيقيا سيقام عام 2024 لأول مرة في البحرين، وقال "يدور الحديث أيضا عن البرازيل حيث يريدون منا أن نأتي ونعرض لهم موسيقى الجاز الروسية. ولديهم موسيقى جاز برازيلية، ونحن سنقدمها أيضا. وسنحاول الجمع بين الموسيقى البرازيلية، بما فيه السامبا المفضلة لدينا، والبوسا نوفا، مع موسيقى الجاز الروسية ومع ارتجالنا الإبداعي. هذا هو جوهر تجربتنا الموسيقية".

وكان أيغور بوتمان قد أفاد في وقت سابق أنه يستعد للقيام بجولة موسيقية واسعة حول المدن الروسية، وجولات خارجية بمناسبة حلول الذكرى الخامسة والعشرين لتأسيس فرقة "موسكو" لموسيقى الجاز.

المصدر: تاس