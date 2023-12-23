بالفيديو..فنانة لبنانية شهيرة تجهش بالبكاء وتعلن طلاقها رسميا على المسرح

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق حالة الفنانة اللبنانية عبير نعمة وهي تبكي أمام جمهورها على المسرح بعد إعلانها أنها مطلّقة خلال أدائها لإحدى أغنياتها في بيروت.





وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإعلامية مقطع فيديو يظهر عبير نعمة وهي تغالب دموعها لكنها لم تستطع أن تتمالك نفسها، حيث أشاحت بوجهها عن الجمهور بعد تأثرها في بداية أغنية "بعدني بحبك".

وعقب ثوان توجهت للحاضرين وقالت بالإنجليزية ما معناه : "أنا تطلقت".



حينذاك رد الجمهور على عبير بالتصفيق الحار لها طوال الوقت، في محاولة منهم لدعمها معنويا.

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المصدر: RT