جناح RT بمعرض ليبيا للإعلام يحظى باهتمام واسع من النخب السياسية والإعلامية الليبية

حظي جناح RT ARABIC بمعرض ليبيا للإعلام في دورته الثانية بالعاصمة الليبية طرابلس، باهتمام واسع من قبل النخب السياسية والإعلامية الليبية.

يأتي معرض ليبيا للإعلام ضمن فعاليات أيام طرابلس الإعلامية بإشراف مباشر من حكومة الوحدة الوطنية الليبية.

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وتتضمن أجندة الملتقى مجموعة ورش وجلسات حوارية، وانعقاد الدورة العادية (100) للجنة الدائمة للإعلام العربي، وتنظيم المهرجان الوطني الثاني عشر للفنون المسرحية، ومنتدى طرابلس للاتصال الحكومي، وانعقاد الدورة (18) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب، وتختتم باحتفالية إحياء ذكرى الاستقلال (72).

ويهدف الملتقى إلى تعزيز التواصل الإعلامي بين ليبيا والدول العربية، وتأكيد التضامن في قضاياها القيمية والإنسانية.

المصدر: RT