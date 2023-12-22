 
مباشر

جناح RT بمعرض ليبيا للإعلام يحظى باهتمام واسع من النخب السياسية والإعلامية الليبية

الثقافة والفن

جناح RT بمعرض ليبيا للإعلام يحظى باهتمام واسع من النخب السياسية والإعلامية الليبية
RT
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wngc

حظي جناح RT ARABIC بمعرض ليبيا للإعلام في دورته الثانية بالعاصمة الليبية طرابلس، باهتمام واسع من قبل النخب السياسية والإعلامية الليبية.

يأتي معرض ليبيا للإعلام ضمن فعاليات أيام طرابلس الإعلامية بإشراف مباشر من حكومة الوحدة الوطنية الليبية.

إقرأ المزيد
فيلم تونسي وآخر مغربي ضمن القائمة الأولية لفئتين من جوائز الأوسكار لعام 2024
فيلم تونسي وآخر مغربي ضمن القائمة الأولية لفئتين من جوائز الأوسكار لعام 2024

وتتضمن أجندة الملتقى مجموعة ورش وجلسات حوارية، وانعقاد الدورة العادية (100) للجنة الدائمة للإعلام العربي، وتنظيم المهرجان الوطني الثاني عشر للفنون المسرحية، ومنتدى طرابلس للاتصال الحكومي، وانعقاد الدورة (18) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب، وتختتم باحتفالية إحياء ذكرى الاستقلال (72).

ويهدف الملتقى إلى تعزيز التواصل الإعلامي بين ليبيا والدول العربية، وتأكيد التضامن في قضاياها القيمية والإنسانية.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين: الغرب لم يتخل عن أهدافه العدوانية في أوكرانيا ونحن أيضا لا نتخلى عن أهداف عمليتنا العسكرية