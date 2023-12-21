مهرجان برلين السينمائي يكرم المخرج مارتن سكورسيزي على ما حققه طوال مسيرته

من المقرر أن يكرم مهرجان برلين السينمائي الدولي في فبراير المقبل، المخرج مارتن سكورسيزي عن مجمل أعماله خلال مسيرته، حسبما قال المنظمون يوم الخميس.

وسيتم منح المخرج البالغ من العمر 81 عاما، والذي تشمل أعماله العديدة كلاسيكيات عمرها عقود مثل "سائق التاكسي" و"الثور الهائج" وصولا إلى فيلم هذا العام "قتلة زهرة القمر"، جائزة "الدب الذهبي الفخرية" وهي أعلى جوائز المهرجان المقرر عقده في في العشرين من فبراير المقبل.

وقال مديرا المهرجان، مارييت ريسنبيك وكارلو شاتريان، في بيان: "بالنسبة لأي شخص يعتبر السينما بمثابة فن تشكيل للقصة بطريقة شخصية وعالمية على أتم نحو، يشكل مارتن سكورسيزي نموذجاً لا مثيل له"، ووصفا المخرج بأنه "صديق فاضل للمهرجان".

وأشار المهرجان إلى أن سكورسيزي "ملتزم للغاية أيضا بالتراث السينمائي التاريخي"، وإلى دعمه لأعمال ترميم الافلام القديمة مع مؤسسة الفيلم.

وقد فاز سكورسيزي بجائزة أوسكار لأفضل مخرج عام 2007 عن فيلم "الراحلون".

ومن المقرر أن يقام مهرجان برلين السينمائي الدولي، وهو أول المهرجانات السينمائية الأوروبية الكبرى لهذا العام، في الفترة من 15 إلى 25 فبراير 2024، وستترأس الممثلة لوبيتا نيونغو لجنة تحكيم المهرجان.

المصدر: أ ب