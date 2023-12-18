"سفارة المهارة" الروسي يحط في المغرب

أقيم مساء يوم 15 ديسمبر، بالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية حفل للموسيقى الكلاسيكية بمشاركة الموسيقيين الروس.

وهم عازف البيانو غليب رومانتشوكيفيتش وعازف الكمان أندريه زوبينكو وعازف الكلارينيت فيليب سوزداتيليف الحائزين على جوائز المسابقات الدولية. وذلك في إطار المشروع الموسيقي الكبير "سفارة المهارة" الذي نظمته دار الموسيقى في بطرسبورغ.

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وقد أثارت الفعالية الثقافية التي أقيمت تحت رعاية دار الموسيقى في بطرسبورغ والبيت الروسي في الرباط اهتماما كبيرا من جانب الجمهور الذي ملأ إحدى قاعات المكتبة الوطنية.

وقد حضر للاستمتاع بالعزف الروسي عشاق الموسيقى المغاربة والمسؤولون الاجتماعيون والثقافيون، وكذلك ممثلون عن الجالية الناطقة بالروسية في المملكة، ونشطاء جمعيات الصداقة الروسية المغربية ودبلوماسيون أجانب.

وتضمن الحفل المؤلف من فصلين أعمالا للمؤلفين الموسيقيين الروسيين العالميين، بيوتر تشايكوفسكي وسيرغي رخمانينوف. كما قام الموسيقيون الروس بأداء أعمال الملحن الفرنسي كميل سان ساين والملحن الإيطالي لويجي باسي.

وصرح الفنانون بعد انتهاء الحفل بأن هذه هي المرة الأولى التي يقدمون فيها عروضهم في أفريقيا.

وقال عازف الكلارينيت فيليب سوزداتيليف في حديث أدلى به لوكالة "تاس" الروسية:" "استقبلنا الجمهور بشكل جيد للغاية. ويبدو أن المغاربة معجبون بالموسيقى الروسية. بالإضافة إلى ذلك، أعجبتنا القاعة الحديثة، التي كان من الممتع العزف فيها."

وقال عازف الكمان أندريه زوبينكو:" "كان الحفل مذهلا. وأود أن أشكر البيت الروسي في الرباط ودار الموسيقى في بطرسبورغ على هذه الفرصة الرائعة". وأشار إلى أن "الجمهور كان سعيدا للغاية. وكان هناك ترحيب حار، وتلقينا الكثير من المشاعر الإيجابية".

يذكر أن "سفارة المهارة" هو مشروع لدار الموسيقى في بطرسبورغ ينفذ منذ عام 2012 ويشمل مناطق روسيا والدول الأجنبية.

المصدر: تاس