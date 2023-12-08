فيلم روسي يدرج ضمن برنامج مهرجان أمريكي مستقل

سيشارك فيلم "مشاعر آنا" للمخرجة الروسية آنا ميليكيان في مهرجان الأفلام المستقلة Slamdance Film Festival الذي سيقام في الولايات المتحدة الأمريكية، في الفترة من 19 إلى 25 يناير 2024.

أعلنت ذلك الخدمة الصحفية للمشروع السينمائي.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية: "لأول مرة منذ فترة طويلة سيشارك فيلم روسي في مهرجان سينمائي أمريكي. وتم إدراج فيلم "مشاعر آنا" على برنامج مهرجان Slamdance Film Festival السينمائي".

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يذكر أن فيلم "مشاعر آنا" الخيالي، بدأ يعرض في روسيا في 9 نوفمبر الماضي. وتدور أحداث الفيلم حول الواقع البديل حيث تستعد البشرية لاستيطان المريخ، ويروي سيناريو الفيلم، قصة عاملة في معمل الشوكولاتة بمدينة بيرم الروسية، والتي تبدأ في سماع أصوات حضارات خارجية وتسجلها في مدونتها على شبكة اجتماعية، وذلك بعد أن تعرضت للإصابة بشحنة كهربائية. وضمت بطولة الفيلم نجوم السينما الروسية آنا ميخالكوفا وتيموفي تريبونتسيف وأوليغ ياغودين.

ويذكر أن مهرجان Slamdance Film Festival السينمائي المستقل تم تأسيسه عام 1995 كبديل لمهرجان Sundance السينمائي. وستقام فعالياته في الفترة من 19 إلى 25 يناير المقبل، في بارك سيتي، بولاية يوتا الأمريكية.

وسيعرض في المهرجان 32 فيلما سينمائيا و75 فيلما قصيرا تمثل كلا من أفغانستان، أستراليا، البرازيل، كندا، ألمانيا، إسرائيل، إيطاليا، اليابان، النرويج، فلسطين، وبريطانيا.

المصدر: تاس