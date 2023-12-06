"موسيقى البوليرو".. على قائمة اليونسكو للتراث العالمي غير المادي

رحب ألبيديو ألونسو، وزير الثقافة الكوبي، بقرار منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، إدراج موسيقى البوليرو الكوبية في قائمة التراث الثقافي غير المادي للإنسانية.



وكتب ألبيديو ألونسو في موقعه على شبكة التواصل الاجتماعي X (تويتر سابقا): "لقد غمرتنا السعادة عندما علمنا بأن اليونسكو أعلنت أن البوليرو تراث ثقافي غير مادي للإنسانية. وكانت كوبا والمكسيك - الدولتان المرتبطتان ارتباطا وثيقا تاريخيا وثقافيا، قد قدمتا اقتراحا مشتركا بهذا الشأن".

وكانت اليونسكو قد أشارت في السابق إلى أن موسيقى بوليرو نشأت في كوبا عام 1883 ومن ثم انتشرت في المكسيك ودول أمريكا اللاتينية الأخرى وذلك "بفضل كلماتها الغنائية عن الحب والحزن، بالإضافة إلى الإيقاع المصحوب بالقيثارات واللباس والبيانو والآلة الوترية المكسيكية المميزة ".

ووفقا لليونسكو، تنتقل موسيقى بوليرو من جيل إلى جيل، حيث ينقل كل منهم المعرفة إلى الآخر عن الجوانب الموسيقية والغنائية والرقصية لهذا النوع من الموسيقى.

المصدر: تاس