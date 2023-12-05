موسكو تحتضن مسابقة "كسارة البندق" الدولية للموسيقيين الشباب

يشارك الموسيقيون من ألمانيا وتشيلي ودول أخرى في مسابقة "كسارة البندق" للموسيقيين الشباب والتي تفتتح يوم 5 ديسمبر، في موسكو.

وتقام المسابقة في الفئات التالية: "البيانو"، "الآلات الوترية"، "الآلات النحاسية والإيقاعية" بين المشاركين الذين لا تزيد أعمارهم عن 15 عاما.

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وقال عضو لجنة تحكيم المسابقة عازف التشيلو وقائد الأوركسترا كيريل كرافتسوف: "يشارك في المسابقة 48 موسيقيا شابا، أي 16 موسيقيا في كل فئة. سيتأهل ثلاثة موسيقيين من كل فئة للدور النهائي". وقال أيضا إنه في عام 2023 احتفظت المسابقة بمكانتها الدولية. وأوضح:" لدينا مشاركون من بريطانيا وألمانيا وأوزبكستان وكازاخستان، والصين وتشيلي".

وستفتتح المسابقة يوم 5 ديسمبر، في قاعة "تشايكوفسكي" للحفلات الموسيقية. صرح بذلك ناطق باسم المسابقة في مؤتمر صحفي عقد في وكالة "تاس".

ووصف عازف الكمان وقائد الفرقة الموسيقية وفنان الشعب الروسي مكسيم فيدوتوف بدوره المسابقة بأنها "أجمل مشروع".

ومن بين أعضاء لجنة التحكيم لعام 2023 بيتر لاول (روسيا)، وديمتري ماسليف (روسيا)، ونيبويسا زيفكوفيتش (صربيا) وغيرهم. وسيشهد حفل افتتاح المسابقة مشاركة الفائزين بالمسابقة في السنوات السابقة، وكذلك أعضاء لجنة التحكيم. وسيستمع الجمهور إلى مؤلفات رخمانينوف وبروكوفييف وموريكوني وغيرهم من الملحنين.

يذكر أن مسابقة "كسارة البندق" تأسست في عام 2000. وتنظمها قناة "روسيا - الثقافة" التلفزيونية. ويواصل الفائزون بجوائز "كسارة البندق" في السنوات السابقة مسيرتهم المهنية بنجاح. ومن بينهم عازف البيانو دانييل تريفونوف الحائز على جائزة "غرامي" الموسيقية الأمريكية وعازف الكمان دانييل لوزاكوفيتش وروستيسلاف شاريفسكي (آلات الإيقاع)، وعازفة الكمان ليا تشو والعديد من الفنانين الآخرين.

المصدر: تاس