روسيا.. مهرجان "أغنية العام" الموسيقي التلفزيوني يستضيف مؤلفي أفضل أغنيات عام 2023

قدم ديما بيلان، فيليب كيركوروف، ليف ليششينكو، كريستينا أورباكايت، شامان، نيقولاي باسكوف والعديد من الفنانين الروس الآخرين عروضهم على مسرح المهرجان التلفزيوني "أغنية العام - 2023"

وقال المنظمون لوكالة "تاس "إن المشاهدين سيتمكنون من مشاهدته على الهواء على قناة "روسيا - 1" التلفزيونية يومي 1 و 2 يناير المقبل، أي مع حلول مطلع عطلة رأس السنة وعيد الميلاد.

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وقال الناطق باسم المهرجان التلفزيوني إن تصوير الفعالية الغنائية التقليدية أقيم في 2 ديسمبر الجاري في مجمع "ميغاسبورت" الرياضي بموسكو. يذكر أن الفائزين في المهرجان التلفزيوني هم المغنون والمغنيات الذين حصدت أغانيهم خلال العام على أكبر قدر من إعجاب الجمهور.

وقد قدم أكثر من 50 فنانا في هذا العام على مسرح المهرجان التلفزيوني أفضل أغنياتهم التي كانت ولا تزال تعتبر ناجحة طوال العام. وبينهم يوري أنتونوف، لاريسا دولينا، إيرينا أليجروفا، ألسو، بولينا غاغارينا، أنجليكا فاروم، غريغوري ليبس، ديمتري مالكوف، ألكسندر بوينوف، آني لوراك، ستاس ميخائيلوف، دابرو، ماري كريمبريري، سيرغي لازاريف، فاليريا، لوليتا، إيغور نيقولايف ، ناتاليا جوردينكو، يوليا سافيشيفا، ألكسندر ريفا، كلافا كوكا، ليوسيا تشيبوتينا، أولغا بوزوفا، والكثير غيرهم.

وسينال مؤلفو الأغاني المقدمة في برنامج "أغاني العام -2023" شهادات تذكارية فخرية ، فضلا عن تقليدهم بجوائز خاصة.

وقد تم منح نجم موسيقى البوب الروسي فليب كركوروف جائزة الموسيقى التصويرية لعام 2023 لقاء أداء أغنية "إذا غادرت" في فيلم "نورمبرغ"، وأما الجائزة الخاصة بإذاعة "راديو داتشا" فمنحت للمغني ديما بيلان الفائز بمسابقة "يوروفجن" الأوروبية.

المصدر: تاس