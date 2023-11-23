أشهر أفلام الرسوم المتحركة الروسية أصبحت متاحة للمشاهد العربي

أفادت الخدمة الصحفية لورشة "سويوز مولتفيلم" السينمائية الروسية بأن أكثر من 50 ساعة من المحتوى التابع لها ستعرض على منصة أونلاين الشرق الأوسط 1001.tv.

وبينها أفلام الرسوم المتحركة "ويلك أيها أرنب"، "العطلة"، "أومكا"، "بنوتكي" "تشوش–مياوتش"، "أسرار وادي العسل"، "بقرة برتقالية"، "بلاستيلينكي". وستضاف هذه أفلام إلى مكتبة دار سينما أونلاين المتاحة للمشاهدين في الإمارات العربية والسعودية وقطر والكويت ومصر و20 بلدا آخر.

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وقد تم، حسب الخدمة الصحفية للورشة السينمائية الروسية، توقيع اتفاقية بهذا الشأن. وقالت رئيسة مجلس إدارة ورشة "سويوز مولتفيلم" الروسية إن الشراكة الواسعة النطاق أصبحت ممكنة لأن أفلام الورشة تتفق مع متطلبات سوق الشرق الأوسط فيما يتعلق بالأمان وتشكيل القيم العائلية التقليدية.

وأضافت قائلة:" إن تلك الصفقة هي واحدة من الصفقات الأولى في سلسلة من الشراكات مع دول الشرق الأوسط، والتي تمثل أولوية التصدير لدينا. وقد عرضنا مشاريعنا السينمائية الجديدة التي تم إنتاجها آخذا في الاعتبار فئات العمر المختلفة وباستخدام تكنولوجيات سينمائية مختلفة لتعرض على منصة 1001.tv، مما سيسمح للمشاهد العربي بتكوين صورة شاملة حول الرسوم المتحركة الروسية الحالية". وأشارت إلى أن جغرافيا توزيع أفلام الورشة السينمائية الروسية تشمل أكثر من 80 بلدا.

يذكر أن منصة 1001.tv تبث باللغة العربية مع التركيز على منطقة الشرق الأوسط. ويتم دعم المنصة من قبل قناة "الشرقية" بصفتها أكبر مجموعة إعلامية وتلفزيونية عراقية، وهي اليوم واحدة من أسرع المنصات نموا في المنطقة. وقد جمعت خدمة البث بين أكثر من مليون مشترك في الأسابيع الثلاثة الأولى منذ إطلاقها في الشرق الأوسط عام 2023.

المصدر: تاس