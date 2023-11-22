فيلم "بأمر سمكة الكراكي " يدرج على قائمة أكثر الأفلام دخلا في روسيا

حصد فيلم الأطفال الخيالي "بأمر من سمكة الكراكي" من إخراج ألكسندر فويتينسكي، في 4 نوفمبر، أول مليون مشاهدة في دور السينما الروسية .

وفي 20 نوفمبر وصل هذا المعدل إلى مليوني مشاهدة، وكلما اقتربنا من رأس السنة ترتفع نسبة مشاهدته. ويستبعد أن تقارن تلك المعدلات مع معدلات فيلم "تشيبوراشكا" الخيالي أيضا من إخراج نيكيتا كولوغريفي، إلا أن الحكاية الخيالية الشعبية التي نقلت إلى شاشة السينما قد أدرجت، حسب الإحصاءات الواردة من مؤسسة السينما الروسية، على قائمة أكثر الأفلام دخلا في روسيا بعد أن حصدت في 20 نوفمبر الجاري 2.067 مليار روبل من إيرادات شباك التذاكر الروسي.

يذكر أن فيلم "تشيبوراشكا" المذكور كان قد حصد خلال الفترة المماثلة 6.7 مليار روبل. أما فيلم "التحدي" الفضائي فحصد 2.1 مليار روبل. ويبدو أن الحكاية الخيالية "بأمر من سمكة الكراكي" ستتقدم على الفيلم الفضائي بمشاركة النجمة يوليا بيريسيلد.

وبشكل عام، كيف يمكن تفسير هذه الظاهرة السينمائية؟ - سبب النجاح هو أن فيلم الأطفال هذا يصلح للمشاهدة من قبل الصغار والكبار وأجيال مختلفة، وهو يحمل رسالة وطنية هادفة ويحتوي على نكت وأقوال حول الاستيراد وأعمال البراعة الخارجية والمحلية، والحدود والقوزاق الذين يحررون أراضي وطنهم، بالإضافة إلى إظهار مملكة جميلة جذابة.

ويشارك في الفيلم فنانون موهوبون جدد، لم يكن الجمهور قد ملّ مشاهدتهم، فضلا عن رسومات حاسوبية جيدة، وحل مشاكل الضوء والظل، وكل هذا كان مفيدا للغاية قبل حلول الشتاء.

فلماذا لا تذهب مع أطفالك إلى دار السينما لمشاهدة القصة الخيالية التي تقرأونها معا منذ المهد؟

المصدر: تاس