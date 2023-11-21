بمشاركة روسية لافتة.. افتتاح المهرجان السينمائي الدولي في مدينة جوا الهندية

يمثل روسيا في المسابقة الدولية الرئيسة للمهرجان فيلم "حكايات هوفمان" للمخرجة الروسية تينا باركالايا.

ستعرض مئات الأفلام من مختلف الدول المشاركة، ومن بينها روسيا، في مهرجان الهند السينمائي الدولي الـ54 ( IFFI ) الذي بدأت فعالياته في ولاية جوا الهندية، وتم بث حفل الافتتاح على شبكات التواصل الاجتماعي.

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وقد افتتح المهرجان بعرض فيلم الإثارة البريطاني Catching Dust (2023). وسيختتم فعالياته في 28 نوفمبر الجاري بعرض الفيلم الأمريكي The Featherweight (2023).

وتشارك روسيا في المسابقة الدولية بفيلم "حكايات هوفمان" للمخرجة تينا باركالايا (2022) من بطولة إيكاترينا فيلكوفا وإيفجيني تسيجانوف ومكسيم ستويانوف وأليكسي جوسكوف. ويروي الفيلم قصة فتاة تمر بظروف قاسية، تُمنح بشكل غير متوقع فرصة لتغيير مسار حياتها.

وقالت تينا باركالايا التي وصلت الهند لتقديم فيلمها شخصيا، في حديث أدلت به للصحفيين عشية حفل الافتتاح: "إن هذا الفيلم موجه للنساء في جميع أنحاء العالم. وأهديته لوالدتي، وبالنسبة لي هذا هو فيلم مهم وشخصي للغاية".

كما سيمثل روسيا في فئة السينما العالمية القصة البوليسية لـ آنا كورباتوفا "درس إضافي" (2022) ببطولة كيريل كيارو، وفيلم ناتاليا جوجويفا "الضباب" (2023) مع أولغا كراسكو. وفي الفئة نفسها ستعرض الدراما النفسية "وحدة مونتيفيديو" (2023) لتاتيانا ليوتايفا، والدراما التاريخية "الصالح" (2023) لسيرغي أورسولياك.

يذكر أن مهرجان IFFI حصل في هذا العام على 2926 طلبا للمشاركة من 105 بلدان، ما يزيد 3 أضعاف مما كان عليه العام الماضي. أما المسابقة الدولية للمهرجان فيشارك فيها 198 فيلما.

جدير بالذكر أن هذا المهرجان يقام في الهند منذ عام 1952 ويعتبر من أهم المهرجانات السينمائية في قارة آسيا.

المصدر: تاس