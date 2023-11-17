روسيا.. إنتاج تلفزيوني يروي قصة حياة يوري غاغارين

تعتزم شركة "مارس ميديا" السينمائية الروسية، إخراج مسلسل تلفزيوني يحكي قصة حياة أول رائد فضاء في العالم يوري غاغارين. وقد يبدأ إنتاجه بحلول عام 2025.

صرح بذلك مؤسس الشركة السينمائية روبين دشديشيان فقال:" بدأنا نعمل على تحقيق المشروع منذ 5 أعوام، وقد اشترينا الحقوق بتجسيد حياة يوري غاغارين من ذويه. وأظن أن السيناريو سيكون جاهزا في العام المقبل لنبدأ بحلول عام 2025، في إنتاج المسلسل التلفزيوني".

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جاء ذلك على لسانه على هامش منتدى "بطرسبورغ" الثقافي الدولي، في إطار ندوة بعنوان " السينما تصيغ صورة المستقبل، عصر الاكتشافات العظيمة في مجال الفضاء".

وقال المخرج إن العمل على إنتاج هذا المشروع يواجه عقبات تنظيمية وهيكلية تنحصر أساسا في اختيار سيناريو جيد لتجسيد أحداث حياة هذه الشخصية التاريخية العظيمة كما يجب ".

وقال إن المسلسل سيتضمن 8 حلقات، مدة كل منها 50 دقيقة. وسيدور العمل حول حياة يوري غاغارين على الأرض".

يذكر أن منتدى "بطرسبورغ" الثقافي الدولي التاسع يعقد في العاصمة الثقافة الروسية في الفترة ما بين 16 و18 نوفمبر الجاري، وتولت تنظيم المنتدى وزارة الثقافة الروسية وسلطات بطرسبورغ ومتحف الأرميتاج" في بطرسبورغ. أما وكالة "تاس" الروسية فتولت التغطية الإعلامية للمنتدى في وسائل الإعلام.

المصدر: تاس