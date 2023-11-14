59 ساعة في طابور من أجل باليه "كسارة البندق" (فيديو)

وقفت امرأة من مدينة كراسنويارسك بسيبيريا في طابور لمدة 59 ساعة في موسكو من أجل الحصول على تذكرتين لباليه "كسارة البندق" بمسرح البولشوي من أجل عيد ميلاد ابنتها.

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نقلت ذلك قناة "زفيزدا" على تطبيق "تليغرام" حيث أجرت مقابلة مع المرأة التي كانت أول من وصل إلى شباك التذاكر وسط العاصمة الروسية موسكو، بالقرب من مسرح البولشوي الشهير، صباح يوم 11 نوفمبر، بعد أن وقفت في أول الطابور بعد منتصف يوم 8 نوفمبر، وسجلت نفسها كأول المنتظرين لفتح شباك التذاكر للحصول على تذاكر الباليه الأشهر للمؤلف الموسيقي الروسي الشهير بيوتر تشايكوفسكي "كسارة البندق" والذي عادة ما يعرضه مسرح البولشوي مع اقتراب أعياد رأس السنة الميلادية.

وقالت المشترية الأولى لتذاكر الباليه إنها تريد تلك التذاكر بمناسبة عيد ميلاد ابنتها السادس عشر، وقد اشترت تذكرتين واحدة لها والأخرى لابنتها، فيما يتم بيع التذاكر ببطاقات الهوية، ولا يسمح بدونها بشراء تذاكر مسرح البولشوي بسبب الإقبال الشديد، ولمنع السمسرة والتداول في السوق السوداء.

وقالت المرأة إنها ستصطحب ابنتها إلى عرض "كسارة البندق"، ثم ستذهبان إلى الساحة الحمراء بالقرب من مسرح البولشوي للاحتفال بالعام الجديد".

وكسارة البندق هو باليه كتبه بيوتر تشايكوفسكي (1840-1893) في الفترة ما بين 1891-1892، ويتكون من فصلين مأخوذ عن قصة اقتبسها من الكاتب الفرنسي ألكسندر دوما الأب، الذي اقتبسها بدوره من "كسارة البندق وملك الفئران" لإرنست هوفمان.

ويعد "كسارة البندق" من أكثر الأعمال الكلاسيكية ارتباطا بأجواء الشتاء واحتفالات الكريسماس ورأس السنة الميلادية، وقد وضع تصميم الباليه أشهر مصممي الباليه ماريوس بيتيبا واستكمله تلميذه ليف إيفانوف.

المصدر: RT