روسيا.. الاحتفال بإحياء ذكرى العالم "فلاديمير دال" رسميا

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مرسوما خاصا بالاحتفال بالذكرى الـ225، لميلاد عالم اللغة الروسية فلاديمير دال.

ستحتفل روسيا عام 2026 على نطاق واسع بالذكرى الـ225 لميلاد الكاتب وعالم اللغة والإثنوغرافيا والمعجمي الروسي فلاديمير دال. وقد تم توقيع المرسوم الرئاسي بهذا الشأن، في 8 نوفمبر. وسيتم في الأشهر القليلة المقبلة تشكيل لجنة تنظيم وتحضير الاحتفالات.

يذكر أن فلاديمير دال ولد عام 1801 في مدينة لوغان الروسية (لوغانسك الحالية)، حيث كان والده الدنماركي الأصل يوهان كريستيان دال يعمل طبيبا. وأخذ اسم إيفان في روسيا، وتزوج دال الأب من ماريا فريتاغ من عائلة ألمانية حصلت على الجنسية الروسية لاحقا.

ooazeya.ru

ساهم فلاديمير دال كثيرا في تطوير الأدب الروسي، وهو مؤلف "معجم اللغة الروسية العظيمة الحية"، الذي عمل على تأليفه لأكثر من 50 عاما، وما زال الطلاب والخبراء والأدباء يلجؤون إليه حتى يومنا هذا.

أجاد فلاديمير دال 12 لغة، وكان جامعا للفولكلور الروسي، وهو أول عالم روسي متخصص في الحضارة التركية، كما كان طبيبا عسكريا، وأحد مؤسسي الجمعية الجغرافية الروسية. وكان دال أيضا صديقا لألكسندر بوشكين، وألّف مذكرات حول الساعات الأخيرة من حياة الشاعر الروسي العظيم.

وأطلق اسم فلاديمير دال على متحف الدولة لتاريخ الأدب الروسي.

المصدر: تاس