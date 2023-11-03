روسيا.. "الأثر" مشروع جديد لإنتاج 50 فيلما قصيرا للرسوم المتحركة

أطلقت إدارة المسلمين في روسيا مشروعا تنويريا بعنوان "الأثر". والغاية منه إخراج أفلام الرسوم المتحركة للتلاميذ عن الشخصيات البارزة والمعالم التاريخية المهمة.

وكرست أولى هذه الأعمال لجامع موسكو والكاتب فيودور دوستويفسكي. صرح بذلك لوكالة "تاس" مدير قسم الثقافة في إدارة المسلمين رينات أبيانوف الذي قال إن الإدارة ستقدم 50 فيلما للرسوم المتحركة.

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وأجرت الإدارة استطلاع رأي لتلاميذ مدارس مدينة موسكو لتحديد الأولويات في إخراج أفلام الرسوم المتحركة. وقد تم بالفعل إصدار أفلام الرسوم المتحركة عن فيودور دوستويفسكي وجامع موسكو والمركز الثقافي في تتارستان وألكسندر سوفوروف.

وأوضح أن استطلاع الرأي عرض على التلاميذ اختيار مَعلميْن تاريخيين من أصل 5 معالم وشخصيتيْن بارزتيْن من أصل 5 شخصيات في منطقة يعيشون فيها.

أما مقاطعة موسكو فاختار التلاميذ فيها الحاكم إمارة قاسم "شاه علي"، وكاتب الأطفال إدوارد أوسبينسكي من ضمن الشخصيات التاريخية البارزة، ومحمية "لوسيني أوستروف" (جزيرة الأيائل) من ضمن المعالم التاريخية والجغرافية.

وقال رينات أبيانوف إن المشروع شمل 11 منطقة روسية، بما في ذلك تتارستان، أوسيتيا الشمالية، داغستان، جمهورية موردوفيا ومقاطعات ريازان ونيجني نوفغورود وساراتوف وبينزا الروسية.

يذكر أن استطلاع الرأي أجري عن طريق الإنترنت، وشمل معالم الأديان التقليدية وشخصيات من مختلف القوميات. ويتم تنفيذ المشروع من قبل إدارة المسلمين بالتعاون مع مجلس الإفتاء في روسيا بدعم من وزارة التربية الروسية. وسيتم عرض الأفلام على الانترنت والشبكات الاجتماعية.

المصدر: تاس