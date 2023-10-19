استئناف ترميم مسجد الجمعة في دربند

أعلن دينيس بروتسينكو مدير الإدارة التابعة لوزارة الثقافة الروسية لشؤون الدائرة الجنوبية الفيدرالية عن استئناف عملية ترميم مسجد الجمعة القديم في مدينة دربند الداغستانية الروسية.

وقال إن مواصلة عملية الترميم تحتاج إلى ميزانية تبلغ حوالي 170 مليون روبل والتي سيتم تخصيصها كجزء من موازنة دربند.

و ذكّر بروتسينكو، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وخلال زيارة عمل قام بها لداغستان في يونيو الماضي زار مسجد الجمعة في دربند وتحدث مع إمام المسجد السيد يحيى سيدوف الذي طلب متمنيا الإسراع في عملية الترميم.

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وبعد انتهاء الزيارة ، أصدر الرئيس بوتين تعليمات بتخصيص 5 مليارات روبل إضافية لمدينة دربند الداغستانية. وأوضح رئيس جمهورية داغستان سيرغي مليكوف، في وقت لاحق أنه سيتم استخدام الأموال المخصصة لتطوير دربند، بما في ذلك إنشاء المرافق الاجتماعية في المدينة وتجديد البنية التحتية وترميم مسجد الجمعة كذلك.

يذكر أن مسجد الجمعة في دربند يعد أقدم مسجد في روسيا وأحد أقدم المساجد في العالم. وحسب المصادر الموثقة، فقد بدأ بنائه القائد العربي مسلمة بن عبد الملك عام 733-734 م. ويوجد في باحة المسجد ثلاثة أشجار قديمة من نوع الدلب يقدّر عمرها بمئات السنين. وفي عام 2012 تم إدراجها رسميا على قائمة المعالم طبيعية، حيث يبلغ عمرها ألف عام، وهي الآن محمية من قبل الدولة.

وقد حفظت جميع المباني الرئيسية للمجمع الإسلامي حتى يومنا هذا، بما في ذلك المبنى الرئيسي والمدرسة الملحقة بالمسجد، والمباني السكنية. ويبلغ طول مسجد الجمعة 68 مترا وارتفاع قبته 17 مترا، ويعتبر المسجد أحد مواقع التراث الثقافي لشعوب روسيا، وأحد مواقع التراث الثقافي لليونسكو. وقد بدأ ترميمه عام 2019 حيث تم إنفاق 85 مليون روبل.

المصدر: تاس