عازف البيانو الروسي البالغ من العمر "12 عاما" يفوز بالجائزة الأولى في مسابقة موسيقية دولية

فاز عازف البيانو الروسي الفتى إليسي ميسين بالجائزة الأولى في مسابقة " شوبان" الموسيقية الدولية الأولى لعازفي البيانو، كما نال جائزة الجمهور.

وأقيمت الدورة النهائية للمسابقة في الفترة بين 14 إلى 15 أكتوبر في ناشفيل بالولايات المتحدة. أفادت بذلك صحيفة "تينيسي" المحلية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الفنان الروسي البالغ من العمر 12 عاما نال الجائزة الأولى عن الفئة العمرية من 16 إلى 22 عاما، مع العلم أنه عمره لم يتجاوز 12 عاما، وحصل على منحة مالية قدرها 5 آلاف دولار، إضافة إلى فوزه بجائزة الجمهور.

يذكر أن عازف البيانو الروسي ولد عام 2010 في ستافروبول بجنوب روسيا. وبدأ تعلم العزف على البيانو في السن الرابعة. ويدرس حاليا في مدرسة الموسيقى المركزية بمعهد موسكو الموسيقي في فصل البروفيسوريْن ناتاليا ترول ودانييل تسفيتكوف.

وقد فاز عدة مرات بجوائز في مسابقات البيانو الدولية في روسيا والولايات المتحدة والصين وكازاخستان. ويقدّم الموسيقي عروضه بشكل دوري في مختلف مناطق روسيا، بما في ذلك قاعة الحفلات الموسيقية "تشايكوفسكي" التابعة لفيلهارمونيا موسكو، وقاعة "زاريادي" للحفلات الموسيقية ومسرح "البولشوي"، ودار موسكو الدولية للموسيقى وغيرها.

يذكر أن المسابقة التي تحمل اسم المؤلف الموسيقي وعازف البيانو البولندي إف. شوبان (1810-1849) أقيمت في ناشفيل بولاية تينيسي عام 2023 لأول مرة. وتأهل إلى الجولة النهائية 26 فنانا من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الصين وتايلاند وبولندا ودول أخرى. أصبح "ميسين" ممثلا وحيدا عن روسيا في المسابقة. في حين حصل على الجائزة الكبرى للمسابقة (20 ألف دولار)، عازف البيانو النمساوي كيرون أتوم تيليان البالغ من العمر 21 عاما.

المصدر: تاس