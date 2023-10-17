فنانان "روسي وأمريكي" يقيمان حفلا موسيقيا مشتركا في مسقط

أقام عازف الساكسفون الروسي المعروف إيغور بوتمن مع زميله الموسيقي الأمريكي راندي براكر الأسبوع الماضي لأول مرة حفليْن موسيقييْن في عُمان.

وأعلن الفنان الروسي عن نجاح العروض فقال:" من المهم جدا ترويج الثقافة الروسية خارج البلاد والمشاركة في المشاريع الدولية. أما حفلات مشروعنا المشترك مع الفنان العظيم راندي براكر فتكللت بنجاح تام". وشدد بوتمن على أهمية مواصلة عروض الموسيقيين الذين يمثلون روسيا في العالم بأسره.

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كما ذكر المكتب الصحفي للمايسترو الروسي، فأن السداسية الموسيقية بقيادة بوتمان وعازف البوق الأمريكي الحائز على 7 جوائز "غرامي" راندي بريكر، أقامت لأول مرة حفلتيْن موسيقيتيْن في العاصمة العمانية مسقط. وجاء في بيان صادرعن المكتب: "تم بيع تذاكر الحفلتيْن بالكامل في دار الأوبرا الملكية أواخر الأسبوع الماضي". وضمت الفرقة السداسية موسيقيي الجاز الروس أوليغ أكوراتوف، ويفجيني بوبوجي، ونيقولاي زاتولوشني، وإدوارد زيزاك.

وأعاد المكتب الصحفي إلى الأذهان أن التعاون بين بوتمن وبراكر مستمر منذ حوالي 35 عاما، حيث أقاما أول عرض موسيقي في مسرح واحد عام 1988 في بوسطن الأمريكية. ومنذ ذلك الحين حقق الموسيقيان العديد من العروض حول العالم. كما شارك راندي بريكر في تسجيل ألبومين لأوركسترا موسكو لموسيقى الجاز.

يذكر أن الجولة في عُمان شملت سلسلة من العروض الموسيقية الأجنبية التي قدّمها بوتمان وفرقته. وفي 3 أكتوبر قدّم المايسترو وأوركسترا موسكو لموسيقى الجاز عرضا موسيقيا في مهرجان Akra Jazz Festival لموسيقى الجاز في تركيا.

وفي 25 أكتوبر ستقدم فرقة بوتمان حفلا موسيقيا لها في لوكسمبورغ. وفي الفترة من 3 إلى 6 ديسمبر المقبل، ستقوم بجولة إلى الهند، وفي نهاية يناير 2024 ستزور تايلاند.

المصدر: تاس