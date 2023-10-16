استطلاع: فيلما "تشيبوراشكا" و"التحدي" يتصدران تصنيف أفضل الأفلام الروسية لعام 2023

أجرى المركز الروسي للرأي العام بالتعاون مع جائزة "الماركة الشعبية" استطلاعا هاتفيا حول أفضل الأفلام الروسية، وأفضل الممثلين والممثلات لعام 2023.

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وأظهر استطلاع الرأي أن فيلم "تشيبوراشكا" هو أفضل فيلم روسي حسب 11% من المشاهدين. واحتل المكانة الثانية في التصنيف فيلم "التحدي" السينمائي الفضائي (9%)، بينما واجه المواطنون مشاكل في تحديد أفضل مسلسل تلفزيوني روسي لعام 2023. وتلقى مسلسل "الأثر" 3% من أصوات المشاهدين فقط.

فيما يتعلق بأفضل ممثلة روسية لعام 2023 فهي، وفقا لنتائج استطلاع الرأي، يوليا بيريسيلد (11%) التي شاركت في تصوير فيلم "التحدي" على متن المحطة الفضاء الدولية، ومعها سفيتلانا خودتشينكوفا (5%) ويكاترينا غوسيفا (4%).

وأصبح قسطنطين خابينسكي (12%) أفضل ممثل روسي لعام 2023، ومعه سيرغي بيزروكوف (11%) وفلاديمير ماشكوف (11%).

يذكر أن استطلاع رأي المواطنين الروس شارك فيه 1600 مواطن روسي لا تقل أعمارهم عن 18 عاما.

المصدر: تاس