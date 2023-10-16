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استطلاع: فيلما "تشيبوراشكا" و"التحدي" يتصدران تصنيف أفضل الأفلام الروسية لعام 2023

الثقافة والفن

استطلاع: فيلما
stylishbag.ru
مشهد من فيلم "تشيبوراشكا"
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أجرى المركز الروسي للرأي العام بالتعاون مع جائزة "الماركة الشعبية" استطلاعا هاتفيا حول أفضل الأفلام الروسية، وأفضل الممثلين والممثلات لعام 2023.

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وأظهر استطلاع الرأي أن فيلم "تشيبوراشكا" هو أفضل فيلم روسي حسب 11% من المشاهدين. واحتل المكانة الثانية في التصنيف فيلم "التحدي" السينمائي الفضائي (9%)، بينما واجه المواطنون مشاكل في تحديد أفضل مسلسل تلفزيوني روسي لعام 2023. وتلقى مسلسل "الأثر" 3% من أصوات المشاهدين فقط.

فيما يتعلق بأفضل ممثلة روسية لعام 2023 فهي، وفقا لنتائج استطلاع الرأي، يوليا بيريسيلد (11%) التي شاركت في تصوير فيلم "التحدي" على متن المحطة الفضاء الدولية، ومعها سفيتلانا خودتشينكوفا (5%) ويكاترينا غوسيفا (4%).

وأصبح قسطنطين خابينسكي (12%) أفضل ممثل روسي لعام 2023، ومعه سيرغي بيزروكوف (11%) وفلاديمير ماشكوف (11%).

يذكر أن استطلاع رأي المواطنين الروس شارك فيه 1600 مواطن روسي لا تقل أعمارهم عن 18 عاما.

المصدر: تاس

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