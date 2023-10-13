وزيرة الثقافة الروسية: عدد مشاهدي الأفلام الروسية تضاعف منذ عام 2020

شاهد 87 مليون شخص أفلاما روسية عام 2023 في دور السينما الروسية، ما يزيد ضعفا عما كان عليه عام 2020.

أعلنت ذلك وزيرة الثقافة الروسية أولغا ليوبيموفا في أثناء لقائها بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاثنين 9 أكتوبر، مشيرة إلى أن 42.5 مليون شخص فقط شاهدوا الأفلام الروسية عام 2020.

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وقالت:" إن الكثيرين كانوا قلقين على مصير دور السينما الروسية بعد انسحاب شركات السينما الأمريكية من السوق الروسية فادعوا أن المشاهد الروسي يفضل هوليوود ولا يحب السينما الروسية، مع العلم أن 42.5 مليون شخص فقط شاهدوا الأفلام الروسية عام 2020، بينما ازداد هذا المعدل عام 2023 حتى 87 مليون مشاهد والعام لم ينته بعد. ويعتبر هذا المعدل مهما بالنسبة إلينا لأننا نعرف أنه يستحيل إجبار أحد على زيارة دار سينما ومشاهدة فيلم ما، كما يستحيل جعل أحد يشاهد فيلما سيئا بناء على إعلاناته في الشوارع".

وقالت وزيرة الثقافة إن عدد دور السينما في روسيا ازداد على الرغم من مخاوف إغلاقها بعد توقف عرض الأفلام الغربية. وبلغ عددها في الوقت الراهن 5550 دار سينما تشكل شبكة حكومية، وذلك في إطار المشروع الحكومي الذي يقضي بافتتاح 200 قاعة سينمائية كل عام. وبحلول عام 2024 سيتم افتتاح 1500 قاعة سينمائية جديدة مع الربرتوار المتنوع و والبرامج المثيرة لانتباه المشاهدين.

المصدر: تاس