متحف "الأرميتاج" والمتحف الوطني العماني يحضّران لمعرض مشترك في بطرسبورغ

أعلنت وزارة الثقافة الروسية أن متحف "الأرميتاج"، والمتحف الوطني العماني يحضران لإقامة معرض مشترك في بطرسبورغ ديسمبر المقبل.

وقالت وزيرة الثقافة الروسية أولغا ليوبيموفا إن "المتحف الوطني العماني يتعاون بشكل وثيق مع الجانب الروسي".

وأضافت أن ممثلين عن الجانب العماني وصلوا إلى بطرسبورغ ليتلقوا دورات تدريبية، وأن خبراء "الأرميتاج" سيساعدونهم في ترميم مجموعات فنية عمانية.

وأشارت إلى أنه من المقرر إقامة معرض عماني جديد في متحف "الأرميتاج"، وأنها واثقة بنجاح هذا المعرض.

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وأضافت أن برامج التعاون الثقافي بين البلدين يمكن أن يتم توثيقها في منتدى "بطرسبورغ" الثقافي الدولي.

وقالت إن مشاركة الوفد العماني في منتدى "بطرسبورغ" ستحظى بالأهمية حيث قد يوقع مديرا المتحفين اتفاقات جديدة ويبحثا سير تنفيذ الاتفاقات التي تم إبرامها.

وأشارت إلى أن الجانب الروسي سيواصل العمل على تحقيق البرامج المشتركة مع عمان.

يذكر أن الجانبين الروسي والعماني اتفاقا على إعداد فعاليات مكرسة للذكرى الـ225 لميلاد الشاعر الروسي العظيم ألكسندر بوشكين، وتطوير التبادلات الطلابية بين البلدين.

المصدر: تاس