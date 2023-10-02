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مها المصري تنعي أقاربها الذين قضوا بإعصار درنة الليبية

مجتمع

مها المصري تنعي أقاربها الذين قضوا بإعصار درنة الليبية
alwatanonline.com
الفنانة السورية، مها المصري
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نعت الفنانة السورية مها المصري أقاربها الذين لقو حتفهم في الإعصار الذي ضرب منطقة درنة الليبية.

وأشارت الفنانة في منشور لها عل "فيسبوك" إلى أن ابن شقيقتها وزوجته وأولاده الخمسة قضوا في الإعصار وقالت:"الله ما أعطى والله ما أخذ وكل شيء بقضاء رب العالمين، ابن أختي وزوجته وأولاده الخمسة فقدناهم بإعصار درنة، الله يرحمكم يا حبايب قلبي ويجعل مأواكم الفردوس الأعلى من الجنة".

مها المصري تنعي أقاربها الذين قضوا بإعصار درنة الليبية
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وفي ختام منشورها تقدمت الفنانة بالشكر لكل من ساند ومد يد العون في ليبيا، وللزملاء، وتمنّت السلامة للجميع.

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وتجدر الإشارة إلى أن سكان درنة وعدة مناطق في شرق ليبيا عاشوا مأساة بعد أن تسبب إعصار "دانيال" في سيول عارمة وفيضانات مدمرة أسفرت عن مقتل قرابة 4 آلاف شخص وفقدان أكثر من 9 آلاف آخرين، وخسائر مادية فادحة.

المصدر: الوطن+وكالات

 

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