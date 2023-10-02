المطربة أنغام تقدم ابنها على المسرح والإعلام الكويتي يهاجمها

تعرضت المطربة أنغام لهجوم حاد من إعلاميتين كويتيتين بعد تقديمها لابنها، نجل الموزع الموسيقي الكويتي فهد، في حفلها الأخير في الكويت.

وفاجأت المطربة المصرية أنغام جمهورها في حفلها المقام أمس الجمعة في الكويت بصعود نجلها عبد الرحمن على مسرح دار الأوبرا الكويتية لتقدمه للجمهور.

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فيديو / الفنانة أنغام تُقدم أبنها عبدالرحمن لجمهورها على خشبة مسرح دار الأوبرا الكويتية خلال حفلتها المقامة الآن: حمني حتة من قلبي وقلبكم وهو ولدكم عايزاكم تعلموه اللهجة الكويتية.. باقيلو شهرين ويكمل 18 سنة ويستلم الجنسية الكويتية. pic.twitter.com/Ljk8kNUylU — المجلس (@Almajlliss) September 29, 2023

وقالت صديقة أنغام، خلال حفلها في الكويت: "عبد الرحمن فهد الشلبي.. كويتي الجنسية.. هو ولدكم.. ولازم يزور بلده وتعلموه اللهجة دي مسؤوليتكم".

وعبد الرحمن البالغ 17 سنة هو ابن أنغام من زوجها السابق الموزع الموسيقي الكويتي فهد.. وقد ارتبط الثنائي لمدة 3 سنوات فقط وانفصلا عام 2007.

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فيديو / الفنانة أنغام تُقدم أبنها عبدالرحمن لجمهورها على خشبة مسرح دار الأوبرا الكويتية خلال حفلتها المقامة الآن: حمني حتة من قلبي وقلبكم وهو ولدكم عايزاكم تعلموه اللهجة الكويتية.. باقيلو شهرين ويكمل 18 سنة ويستلم الجنسية الكويتية. pic.twitter.com/Ljk8kNUylU — المجلس (@Almajlliss) September 29, 2023

من جهتها هاجمت الإعلامية الكويتية فجر السعيد الفنانة المصرية أنغام وانتقدتها بشكل حاد، وقالت إنها لو كان بيدها لما منحت ابن أنغام الجنسية الكويتية.

كما هاجمت الإعلامية مي العيدان، المطربة أنغام على صفحتها على منصة إكس، وقالت: "متشكرين على الترند الذي صنعته بنجلك عبد الرحمن باشا فهد الشلبي، لأنه صنع الترند أكثر من حفلك".

#انغام_في_الكويت



طب ياست انغام متشكرين على التريند اللي عملتيه ب ابنك عبدالرحمن باشا فهد الشليبي لان الصراحه عمل ترند اكثر من حفلتك عشان تعرفينا سيادتك ان انتي بتحبينا وعندنا ابن كويتي من حضرتك . .طبعا كويتي بالاسم و العصب فقط و التبعيه لكن هو مش عارف يتكلم كويتي نهائيا طبعا بكل… pic.twitter.com/RuLv4LzmPB — مي العيدان (@mayal3eidan) September 30, 2023

المصدر: RT