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المطربة أنغام تقدم ابنها على المسرح والإعلام الكويتي يهاجمها

مجتمع

المطربة أنغام تقدم ابنها على المسرح والإعلام الكويتي يهاجمها
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تعرضت المطربة أنغام لهجوم حاد من إعلاميتين كويتيتين بعد تقديمها لابنها، نجل الموزع الموسيقي الكويتي فهد، في حفلها الأخير في الكويت.

وفاجأت المطربة المصرية أنغام جمهورها في حفلها المقام أمس الجمعة في الكويت بصعود نجلها عبد الرحمن على مسرح دار الأوبرا الكويتية لتقدمه للجمهور.

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وقالت صديقة أنغام، خلال حفلها في الكويت: "عبد الرحمن فهد الشلبي.. كويتي الجنسية.. هو ولدكم.. ولازم يزور بلده وتعلموه اللهجة دي مسؤوليتكم".

وعبد الرحمن البالغ 17 سنة هو ابن أنغام من زوجها السابق الموزع الموسيقي الكويتي فهد.. وقد ارتبط الثنائي لمدة 3 سنوات فقط وانفصلا عام 2007.

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من جهتها هاجمت الإعلامية الكويتية فجر السعيد الفنانة المصرية أنغام وانتقدتها بشكل حاد، وقالت إنها لو كان بيدها لما منحت ابن أنغام الجنسية الكويتية.

كما هاجمت الإعلامية مي العيدان، المطربة أنغام على صفحتها على منصة إكس، وقالت: "متشكرين على الترند الذي صنعته بنجلك عبد الرحمن باشا فهد الشلبي، لأنه صنع الترند أكثر من حفلك".

المصدر: RT

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