عرض مسرحي لفرقة "كباردينكا" بالمركز الثقافي الملكي بعمان بحضور السفير الروسي

قدمت فرقة الرقص الأكاديمية الحكومية "كباردينكا" من جمهورية قبردينو بلقاريا الروسية، حفلا استعراضيا راقصا في المركز الثقافي الملكي بعمان.

وذكرت السفارة الروسية في الأردن في بيان لها نشرته عبر قناتها الرسمية على تليغرام "بحضور سمو الأميرة سناء عاصم وسمو الأميرة نجلاء بنت عاصم، قدمت فرقة الرقص الأكاديمية الحكومية لجمهورية قبردينو بلقاريا "كباردينكا"، مساء السبت، حفلا استعراضيا فنيا راقصا من الموروث الفلكلوري الفني الشركسي حلقت فيه بتميز وإبداع على المسرح الرئيس بالمركز الثقافي الملكي بعمان".

RT

وتابع البيان "وفي مستهل الحفل ألقى السفير الروسي في الأردن غليب ديسياتينكوف كلمة قال فيها؛ إن هذا الحفل يأتي احتفاءً بالذكرى الـ60 لإقامة العلاقات الديبلوماسية المشتركة بين البلدين الصديقين روسيا والأردن".

RT

ونوه السفير إلى أنه خلال هذه الفترة نجح الطرفان بجهود مشتركة في ترسيخ وتوسيع الحوار السياسي على جميع المستويات، بفضل حسن التفاهم والصداقة الشخصية بين جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

RT

وأشار السفير إلى مؤتمر سانت بطرسبورغ الثقافي الدولي التاسع المخطط عقده في الفترة من 16 إلى 18 تشرين الثاني المقبل تحت عنوان "مؤتمر الثقافات الموحدة"، داعيا الأردنيين المعنيين إلى المشاركة فيه.

RT

المصدر: RT